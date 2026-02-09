Спорт:

Цветомир Найденов към арестувания футболист на ЦСКА: Наздраве, Майсторе! Пием грамотно

09 февруари 2026, 14:32 часа 391 прочитания 0 коментара
Цветомир Найденов към арестувания футболист на ЦСКА: Наздраве, Майсторе! Пием грамотно

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов не пропусна възможността да се заяде с ЦСКА и футболиста Дейвид Пастор, който бе арестуван да шофира под въздействието на алкохол през миналата нощ. Найденов, който редовно споделя постове в личния си профил във Фейсбук, използва запазената си марка, за да напише: "Наздраве, Майсторе!". Към новината Найденов добави и хаштаг, който гласи: "Пием грамотно".

Цветомир Найденов се пошегува с Пастор 

Дрегерът е отчел 2,32 промила алкохол. От ЦСКА веднага осъдиха действията на Пастор, като подчертаха, че ще предприемат и вътрешни мерки, за да порицаят поведението на футболиста. Появи се и информация защо Пастор може да е карал пиян - наскоро е загубил майка си и все още преживява загубата, като разбира се това не оневинява поведението му да се качи пиян зад волана.

Още: Проблем след проблем в ЦСКА - всичко се обръща с главата надолу за Христо Янев

Дейвид Пастор

Закачката на Найденов идва преди двата поредни мача между ЦСКА и ЦСКА 1948

Ето и какво гласи част от позицията на ЦСКА: "ЦСКА категорично осъжда подобно поведение, което е недопустимо за футболист на най-успешния български клуб. Отговорността за спазване на закона и обществения ред са задължителни за всеки футболист, треньор или служител на клуба и сме убедени, че всички те трябва да са пример за съвестно и отговорно поведение в ролята си на публични личности."

Що се отнася до Цветомир Найденов, неговият ЦСКА 1948 ще се изправи срещу ЦСКА в 1/4-финал за Купата на България на стадион "Васил Левски" през седмицата, а после пък ще домакинства на "армейците" в Бистрица в среща от първенството.

Още: Потвърдиха най-лошото: нов „майстор“ е с тежка контузия, а „корумпетата си траят“

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
ЦСКА ФК ЦСКА 1948 Цветомир Найденов Давид Пастор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес