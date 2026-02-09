Цветомир Найденов към арестувания футболист на ЦСКА: Наздраве, Майсторе! Пием грамотно

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов не пропусна възможността да се заяде с ЦСКА и футболиста Дейвид Пастор, който бе арестуван да шофира под въздействието на алкохол през миналата нощ. Найденов, който редовно споделя постове в личния си профил във Фейсбук, използва запазената си марка, за да напише: "Наздраве, Майсторе!". Към новината Найденов добави и хаштаг, който гласи: "Пием грамотно".

Цветомир Найденов се пошегува с Пастор

Дрегерът е отчел 2,32 промила алкохол. От ЦСКА веднага осъдиха действията на Пастор, като подчертаха, че ще предприемат и вътрешни мерки, за да порицаят поведението на футболиста. Появи се и информация защо Пастор може да е карал пиян - наскоро е загубил майка си и все още преживява загубата, като разбира се това не оневинява поведението му да се качи пиян зад волана.

Закачката на Найденов идва преди двата поредни мача между ЦСКА и ЦСКА 1948

Ето и какво гласи част от позицията на ЦСКА: "ЦСКА категорично осъжда подобно поведение, което е недопустимо за футболист на най-успешния български клуб. Отговорността за спазване на закона и обществения ред са задължителни за всеки футболист, треньор или служител на клуба и сме убедени, че всички те трябва да са пример за съвестно и отговорно поведение в ролята си на публични личности."

Що се отнася до Цветомир Найденов, неговият ЦСКА 1948 ще се изправи срещу ЦСКА в 1/4-финал за Купата на България на стадион "Васил Левски" през седмицата, а после пък ще домакинства на "армейците" в Бистрица в среща от първенството.

