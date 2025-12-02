Коледен базар ще радва жителите и гостите на Елин Пелин за поредна година

а поредна година Елин Пелин се превръща в малко коледно чудо. Всеки петък, събота и неделя до Рождество от 17:30 ч. светлините, ароматите и усмивките ще ни събират на нашите коледно-новогодишни концерти и благотворителни базари. Ръчно изработени сладкиши, топли декорации и приказни украси, вкусна скара, ароматно греяно вино, музика, концерти и празнично настроение — всичко това ще бъде навсякъде около нас!

Кутията на Дядо Коледа също ще бъде разположена на площада, за да може всяко дете да пусне своето писмо и да сподели мечтите си за празниците.

„По Коледа се случват чудеса: Пожелаваме си бебе!“

За нас това не е просто мото. Това е мечта, надежда и вяра. Това е каузата, която ни обединява.

Елате, усетете магията и подайте ръка, за да подарим надежда и да сбъднем нечия мечта. Защото заедно можем повече, а на Рождество чудесата наистина се случват!