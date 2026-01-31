Извънредно! Финалист в Шампионска лига изпрати оферта за един от най-техничните играчи на Ливърпул

Финалистът в Шампионска лига от миналия сезон Интер изпрати извънредна оферта за един от най-техничните футболисти на Ливърпул - Къртис Джоунс, съобщава трансферното гуру Фабрицио Романо. "Нерадзурите" са поискали английския полузащитник под наем до края на сезона с опция за закупуване, която да бъде на стойност 40 милиона евро. Офертата идва малко преди затварянето на зимния трансферен прозорец на Острова.

Интер пожела Къртис Джоунс от Ливърпул

Първите преговори са стартирали днес, като в тях участват представители на двата клуба, както и агентите на футболиста. Окончателното решение за трансфера обаче ще бъде взето от английския шампион. Съобщава се още, че Интер ще продължи с трансфера само ако Давиде Фратези напусне отбора след споразумение с Нотингам Форест, което зависи от играча. "Нерадзурите" искат да си подсигурят негов заместник в случай, че го загубят.

Интер и Ливърпул обсъждат и потенциален трансфер на Дензел Дъмфрис

Освен това Фабрицио Романо съобщава, че Ливърпул и Интер са обсъдили и евентуален трансфер на Дензел Дъмфрис, тъй като "червените" имат сериозна криза на тази позиция след последните контузии на Конър Брадли и Джереми Фримпонг. На този етап обаче все още няма оферта, като предстои да стане ясно дали ще се водят преговори за нидерландския уингбек, който вероятно е пожелан от нидерландския мениджър на Ливърпул Арне Слот.

Иначе Къртис Джоунс е считан за един от най-техничните играчи в селекцията на Ливърпул - по думи на негови съотборници, които често го сочат за такъв. Той обаче не е първа опция за халфовата линия на Ливърпул, където конкуренцията е сериозна при наличието на играчи като Райън Гравенберх, Доминик Собослай, Алексис Макалистър, Флориан Вирц и други футболисти, способни да играят в неговата предпочитана зона на терена.

