Лайфстайл:

Полша засилва противовъздушната си отбрана с нова система срещу дронове

31 януари 2026, 00:47 часа 225 прочитания 0 коментара
Полша засилва противовъздушната си отбрана с нова система срещу дронове

Полша възлага създаването на мащабна система срещу дронове на норвежко-полски консорциум, за да засили защитата на въздушното си пространство от безпилотни летателни апарати, съобщи днес полското правителство, цитирано от ДПА. Системата "Сан", разработена от норвежката отбранителна компания "Конгсберг" (Kongsberg) и Полската оръжейна група (PGZ), ще се състои от 18 батареи и общо 700 единици техника, каза министърът на отбраната и вицепремиер Владислав Кошиняк-Камиш при подписването на договора. Полските медии съобщават, че сделката е на стойност около 3,6 милиарда евро.

Още: На прага на Трета Световна война: Полша раздава на населението ръководство за оцеляване

Премиерът Доналд Туск определи поръчката като пробив в усилията на Полша да изгради ефективна противовъздушна отбрана. Той припомни случай през септември, когато голям брой дронове навлязоха в полското въздушно пространство по време на руска атака срещу съседна Украйна, което доведе до първото сваляне на някои от тях от полските ВВС и други съюзници от НАТО.

Още: Полският президент: Същността на Русия остава непроменена - тя е заплаха за Европа

Туск определи инцидента като кошмар, тъй като той е показал "колко недостатъчни“ са бойните самолети и ракетите за сваляне на дронове. "Конгсберг" посочи в изявление, че в системата ще могат да се монтират различни оръжия, включително картечници, ракети, дронове и други средства за защита срещу въздушни заплахи.

Още: Руското военно разузнаване стои зад опити за палеж в Литва, Полша, Чехия и Румъния

Системата ще включва и устройства за заглушаване на дронове и радарни системи. Части от нея се монтират върху шасита на колесни бронирани машини и високопроходими превозни средства.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Полша дронове ПВО антидрон системи
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес