Мая Манолова в атака: Внася втора жалба срещу новите цени и зони в София

Мая Манолова внася искане за ново спиране на поскъпването на зоните в София, съобщават от гражданската платформа "Изправи се.БГ". Това ще се случи днес в 14:30 ч. ч в Административен съд София-град, където Манолова ще внесе жалба за спиране действието на поскъпването и разширяването на обхвата на синята и зелената зона в София. От платформата припомнят, че именно жалбата, внесена от адвокат Манолова спря влизането в сила на новите цени в зоните от 5 януари тази година. Вчера обаче ВАС излезе с определение, че не може да се обжалва действието на цените преди влизането им в сила. Според Мая Манолова и този път жалбата ѝ ще доведе до спиране на действието на наредбата.

На 29 януари Върховният административен съд (ВАС) взе решение разширяването и поскъпването на зоните за платено паркиране в София да бъдат върнати със задна дата - от 5 януари 2026 г. Съдът обезсили като недопустимо определението на Административен съд - София-град, с което беше спряно предварителното изпълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, приета на 13 ноември 2025 г. от Столичния общински съвет (СОС). Определението е окончателно.

Пред репортер на Actualno.com от общината съобщиха, че тълкуванието на решението показва, че изпълнението трябва да стартира още от 30 януари, но техническа възможност за това няма. Очаква се от Центъра за градска мобилност да съобщят кога най-рано промяната може да стане факт.

Новите цени и зони

Припомняме, че СОС гласува, че синя и зелена зона в София поскъпват от 5 януари 2026 г., като цените им трябваше да станат съответно 2 и 1 евро. Освен това бе предвидено работното време за синя зона да бъде от 9 сутринта до 21 часа вечерта, включително в неделя и празничните дни.

Към синята зона по наредба от 5 януари трябваше да се прибавят площадите "Македония" и "Руски паметник", кварталите "Крива река", "Иван Вазов", както и част от "Лозенец" - между бул. "Евлоги Георгиев" и ул. "Св. Наум", както и част от ж.к. "Яворов". Разширяваше се и обхватът на зелената зона, като по план тя трябваше да се увеличи и да включи квартал "Банишора". За следващите етапи през 2026 г. се планира в зелена зона да се включат и южната част на София до бул. "Каблешков", "Гео Милев", "Слатина", "Изток", "Изгрев", част от "Дианабад", "Коньовица", "Студентски град" и "Подуяне".