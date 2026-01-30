Лисица си устрои среща с врана в двора на столично училище (СНИМКИ)

Снимки на лисица и врана, сякаш излезли от приказката на Елин Пелин, се оказаха заедно в двора на столичното 6 ОУ "Граф Н. П. Игнатиев". За необичайната животинска среща се разбра, след като във Facebook групата "Забелязано в София" бяха публикувани снимки на хищника, който се разхожда из учебния двор, а около него щъкат врани. На един от кадрите лисицата и враната са застанали така, сякаш водят интересен разговор. Авторът на публикацията уточнява, че снимките са от 29 януари.

Лисицата е избягала от час

Разбира се, въпросната публикация генерира огромен интерес и най-различни коментари. Шеговито потребители подхвърлят, че едно сиренце щеше да е достатъчно, за да бъде "приказката" завършена. Други пък казват, че най-вероятно лисицата е избягала от час и ѝ се спортува в двора. Трети са убедени, че се сформира бандата на Бременските музиканти и животното си търси магаре и куче

По-сериозните коментари обръщат внимание на това, че засиленото застрояване е принудило хищника да слезе между хората и да си търси храна, което е лош знак за развитието на града. В този тон потребители съветват лисицата да потърси прехрана около кофите за боклук, тъй като не са изхвърлени и има голяма вероятност да си намери нещо вкусно.

Това не е първият път, в който лисица е забелязана в София, а през 2024 г. дори цяло лисиче семейство се беше настанило в двора на детска градина в кв. "Драгалевци".

