Особено мнение и конфликт на интереси: Васил Терзиев провежда отново конкурса за директор на Столична библиотека

"Смятам, че има неща, които не са наред и конкурсът за избор на директор на Столична библиотека трябва да бъде проведен отново". Това заяви кметът на София Васил Терзиев, който не утвърди протокола от проведения за длъжността конкурс, случил се на 21 януари. Конкурсът е спечелен от класирания на първо място кандидат Марчела Борисова, която е събрала 522 точки, на второ място с 508 точки е Светослава Тончева.

Снимка: БГНЕС

Комисията, провела конкурса, предложи Борисова да бъде назначена на длъжността директор. Председателят на конкурсната комисия Благородна Здравкова изрази особено мнение, а Терзиев не го утвърди. Основателни мотиви обаче не са посочени до този момент. Казусът излезе и в медийното пространство. Класираната на първо място Марчела Борисова заяви пред БГНЕС, че се надява констатираното в протокола да бъде прието и "това, което е редно и е законно, ще влезе в сила".

Днес Васил Терзиев заяви пред журналисти, че класирането е подписано с особено мнение и има конфликт на интереси. "Смятам, че има причини да вярвам, че конкурсът е опорочен, затова ще го проведем отново", каза Терзиев. Марчела Борисова коментира още: "За да мога да обжалвам, трябва да имам документ с мотиви, а до този момент такъв нямам. Вероятно няма и да имам".

