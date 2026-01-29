Скандал в СОС заради уволнена бременна жена и съкращения под натиск

В момента в структурите Столична община се провежда вакханалия със съкращаване на бременни служителки и такива в пред пенсионна възраст и то в дирекция "Общински приходи". Това заяви по време на днешното заседание на Столичния общински съвет (СОС) Ваня Григорова относно промяната на структурата, който бяха предложени от кмета и приети от СОС. По думите й в администрацията се съкращават хора "под натиск".

"Всичко, с което се хвали кметът Васил Терзиев, се извършва от общински служители, които са и държавни. Видях заповедта за съкращаване", каза още тя и съобщи, че сред съкратените има и бременни жени.

Общинският съветник попита градоначалника знаете ли колко много хора ще осъдят Столична община. "Крайно неприемливо е 50 човека от Общински приходи да бъдат съкратени и в същото време да се открива нов PR отдел и маркетинг с 11 човека", възмути се тя. Григорова добави, че "някой си назначава тролската ферма в Столична община".

„Реже се живо месо. Защо това се прави противозаконно? Защо от днес за утре се освобождава бременна служителка? Тези хора се принуждавани да подписват, че го правят по взаимно съгласие и не могат да получат нормално обезщетение“, съобщи тя.

Григорова заяви, че не може СО да бъде пример за некоректен работодател. А напротив - трябва да покажете пример как се спазва законодателството.

Лидерът на „Спаси София“ Борисо Бонев потвърди твърденията на Григорова и каза, че до него е достигнала същата притеснителна информация.