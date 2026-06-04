Петото издание на Международния джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“ беше предстваено в БТА

Петото издание на Международния джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“ беше представено днес в Българската телеграфна агенция. В пресконференцията взе участие секретарят на община Самоков Станислава Цветкова. " Джаз фестивалът е доказателство, че една добра идея, подкрепена с постоянство и професионализъм, може да се превърне в устойчива традиция. За Община Самоков фестивалът е не само културно събитие от висок ранг, а и важна част от усилията ни да развиваме Боровец като целогодишна дестинация за култура, туризъм и преживявания.“

От 31 юли до 4 август Боровец отново ще се превърне в сцена на световния джаз, като посрещне изявени музиканти от България и чужбина. Всички концерти ще се проведат на откритата сцена пред хотел „Рила“, а входът ще бъде свободен.

В рамките на фестивала гостите ще могат да се насладят не само на впечатляваща музикална програма, но и на среща с писателката Здравка Евтимова, Лятна джаз академия за деца и специална поредица от документални филми за джаза.

Сред акцентите в юбилейното издание са участията на Ийстърн Квартет (Швейцария), Винсент Гарсия (Испания), Емил Тасев Квартет, YAVI и световноизвестния Ричард Бона Трио (Камерун/Франция), който ще закрие фестивала.

Пет години музика, емоции и незабравими срещи в сърцето на Рила!

Очакваме ви в Боровец, за да отпразнуваме заедно юбилейното издание на Международния джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“!