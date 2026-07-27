Почетоха Св. великомъченик Пантелеймон с тържествена литургия в Самоков

Стотици миряни се събраха в храм „Св. великомъченик Пантелеймон“ в Самоков, за да отправят молитва за здраве, благоденствие и духовна сила по повод празника на светеца закрилник на лекарите и лечителите. Тържествената света Божествена литургия беше отслужена от Негово Преосвещенство Браницкия епископ Йоан-викарий на Софийския митрополит.

След богослужението беше осветен и раздаден традиционният курбан за здраве. Сред присъстващите бяха кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов, секретарят на общината Станислава Цветкова и заместник-кметът Станимира Давидова.

В атмосфера на вяра и смирение десетки вярващи запалиха свещ и отправиха молитви за здравето на своите близки, отдавайки почит към свети Пантелеймон, символ на милосърдието, състраданието и всеотдайната грижа към страдащите.