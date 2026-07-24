"По-добри сме от "Мишлените" в Белград": Роден форум самооцени по отзиви в Google, че софийските ресторанти са топ ниво

Самоинициатива за собствен анализ на нивото на софийските ресторанти подеха от Хотелския форум (HTIF). Според оценката, базирана на отзиви в Google, софийската гастрономическа сцена не само не отстъпва, а в редица отношения превъзхожда ресторантите, селектирани от "Мишлен" в съседния ни Белград.

(HTIF) е водещата платформа за хотелиерски бизнес в България и една от най-посещаваните конференции в областта на хотелиерството и ресторантьорството в Европа и е автор на количествения анализ на оценките и мненията на реални клиенти на ресторантите в София и Белград.

За целите на изследването HotScore Analytics са взели пълния списък от 24 ресторанта, включени в гид Michelin за Белград през 2026 г., и са ги изправили директно срещу внимателно подбрана селекция от 24 водещи fine-dining и с авторски концепции ресторанти в София.

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Изборът на Белград е заради споделеното балканско наследство, съчетано с идентичните вкусови предпочитания, сходна кухня и близък манталитет, които правят сръбската столица най-подходяща за сравнение гастрономическа дестинация.

Разликата между двата града е, че Белград присъства в гид Michelin от декември 2021 г., докато току-що приключилия одит в София посочи редица слабости на ресторантите ни и нито един тях не се оказа достоен за звезда или поне за поощрителното отличие „Selected”.

Анализ по коментари в Google

Според HTIF основната цел на това съпоставяне е да се анализира прозрачно как се представят едни от най-добрите софийски ресторанти спрямо техните официално признати от Michelin сръбски колеги. Основният критерий са отзивите и оценките на клиентите на ресторантите, публикувани в Google, през последните 12 месеца.

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Анализът е базиран на над 9000 ревюта в Google на клиенти от цял свят на изследваните 48 ресторанта за периода юли 2025 – юли 2026 г. За да бъдат резултатите напълно обективни, методиката не стъпва само върху сухия рейтинг от звезди, а отчита и тежестта на броя ревюта - ресторант с оценка 5,0 в Google, но от едва 10 коментара, не може да изкривява класацията спрямо обект с оценка 4,8, доказал се пред над 1000 клиенти. Чрез утвърдени статистически формули и алгоритми оценките се балансират, а всеки обект получава финален резултат от 0 до 100.

При методиката е взет предвид и психологическият феномен „Expectation Paradox“, при който високите очаквания за качество на храната и обслужването в Мишлен-ресторанти често води до разочарование и съответно по-ниски оценки в платформите за ревюта. За да се изравнят оценяваните обекти, оценките на белградските ресторанти са били допълнително завишени с алгоритмично определен коефициент.

Източник: Getty Images

Софийските ресторанти по-добри от белградските?

Резултатите от проучването показват, че в общата класация ТОП 25 София присъства с 14 ресторанта, докато Белград е представен само с 11 отличени от гид Michelin обекта.

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Интерпретацията на индекса чрез семантичен анализ на хиляди потребителски коментари разкрива анатомията на това представяне, очертавайки ясните конкурентни предимства и структурните дефицити на столичния пазар.

Клиентите в София най-често хвалят качеството на храната, оригиналните вкусови комбинации и модерния прочит на българската кухня. Високо се оценяват пресните продукти, красивата презентация, професионалното обслужване и уютните дизайнерски интериори. Сред критиките доминира съотношението между цена и преживяване. Посочват се малки порции, ограничено или непълно меню и случаи, в които презентацията превъзхожда вкуса. Срещат се оплаквания от пресолени ястия, сухо или студено месо, бавно и непостоянно обслужване, шум и прекалено претенциозна атмосфера.

Клиентите в Белград поставят акцент върху цялостното fine-dining преживяване: балансирани дегустационни менюта, майсторски приготвени и красиво представени ястия, добра винена селекция и компетентен персонал. Речните гледки, историческите интериори и романтичната атмосфера подсилват усещането за ресторанти на високо ниво. Критиките са насочени основно към непостоянното обслужване, дългото чакане и понякога грубото или прекалено формално отношение. Особено отчетлив проблем в заведенията в сръбската столица е разрешеното пушене на закрито. Посочват се също непрозрачни допълнителни такси, скъпи винени комбинации и отделни небалансирани или пресолени ястия.