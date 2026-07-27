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След автобусната катастрофа: Движението по "Цариградско шосе" е възстановено

27 юли 2026, 18:02 часа 744 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
След автобусната катастрофа: Движението по "Цариградско шосе" е възстановено

Възстановено е движението на пътни превозни средства и в двете посоки по бул. "Цариградско шосе" след инцидента с автобус на градския транспорт, съобщиха от Столичната община. Става въпрос за катастрофата от по-рано днес, 27 юли, при която на основния булевард, в посока центъра, автобус на градския транспорт премина през мантинелата и навлезе в платното за насрещно движение. Това се случи при моста над Площада на авиацията малко преди 14 ч.

"Техническа неизправност"

Най-вероятно става въпрос за техническа неизправност, съобщиха от полицията.

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„Столичен автотранспорт“ ще предостави допълнителна информация във връзка с автобуса, който премина през мантинела на бул. "Цариградско шосе", след приключване на детайлната техническа експертиза. Преди да станат ясни резултатите от нея, няма как да бъде посочена причината за инцидента, съобщиха от дружеството, цитирани от БТА.

Снимка: БГНЕС

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По-рано днес от Столичната община посочиха, че ще изискат от „Столичен автотранспорт“ пълна проверка на причините и обстоятелствата, довели до пътнотранспортното произшествие с автобус по линия 204.

По данни на „Столичен автотранспорт“ - автобусът с инвентарен № 3310 е преминал годишен технически преглед на 21 юли 2026 г., а на 25 юни 2026 г. му е извършено техническо обслужване.

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*Заглавната снимка е илюстративна.

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Цариградско шосе автобусна катастрофа
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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