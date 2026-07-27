Кабинетът "Радев":

София търси нов главен архитект, конкурсът вече е обявен

27 юли 2026, 15:54 часа 324 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
София търси нов главен архитект, конкурсът вече е обявен

Столичната община обяви конкурс за избор на нов главен архитект на София. Процедурата е открита със заповед на кмета Васил Терзиев и ще се проведе чрез открит конкурс, основан на професионалните качества на кандидатите и нормативните изисквания за длъжността, съобщиха от общинската администрация.

Подборът ще премине в два етапа. Първо кандидатите ще положат тест за проверка на професионалните си знания и познанията си за държавната администрация. До втория етап - интервю, ще бъдат допуснати успешно представилите се на теста. Още: Бившият главен архитект на София: С решението за "Връбница" наказват гражданите, а не нарушенията

Кандидатите трябва да имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност "Архитектура", минимум пет години професионален опит или придобит II младши ранг, както и пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването ѝ.

Документите за участие могат да се подават в 14-дневен срок от публикуването на обявата - на място в деловодството на Столичната община на ул. "Московска" №33 или по електронен път чрез системата за електронни административни услуги.

Конкурсът се обявява, след като в началото на годината постът остана вакантен. През ноември 2025 г. кметът Васил Терзиев поиска оставката на тогавашния главен архитект арх. Богдана Панайотова, като мотивира решението си с различия във вижданията им за управлението на направление "Архитектура и градоустройство" и ролята на главния архитект. Още: След нарушения: Кметът и главният архитект на "Връбница" губят строителните си правомощия

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В началото на 2026 г. Панайотова подаде оставка, след което арх. Боян Недев беше назначен за временно изпълняващ длъжността за срок от шест месеца. След изтичането му, в началото на юли тази година, със заповед на Терзиев временно изпълняващ функциите на главен архитект стана арх. Татяна Герганова.

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Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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