Шеф Петров с идея как да привлечем туристите от Гърция и Турция: Предлага на Терзиев София да стане "градът на Константин"

Шеф-готвачът Борис Петров отправи официално предложение до сталичния кмет Васил Терзиев да подкрепи нов съвместен културно-исторически проект с Гърция и Турция, при който София да се позиционира като "градът на Константин".

Според шеф Петров това би привлякло голяма част от туристите, посещаващи съседните ни страни и би разгърнало потенциала на българската столица като топ културна дестинация.

"Развитието на България е с поглед на югоизток, а не на северозапад. Ние сме на място, което около нас в Турция и Гърция пребивават 100 000 000 туристи годишно. Сaмо Истанбул приема двадесет милиона туристи!!! Врме е да спрем да се правим на Хайдути, да заровим гегите и да вземем това, което ни се полага от местата, където дедите ни са проляли кръвта си! За това отправям предложение към Кмета Терзиев, ако иска да стане част от историята на този велик град!!! Мишлен, ако сте го платили, не пречи да се развива паралелно, но според мен истината е в долните редове - СОФИЯ 2030 – "Сердика - градът на Константин. Началото на пътя към Константинопол"", написа шеф Петров.

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Той се обърна към Терзиев с предложение за дългосрочна инициатива, която според него има потенциала да промени начина, по който София се представя пред света.

"Пътят на Константин – От Сердика до Константинопол"

"През 2030 година се навършват 1700 години от освещаването на Константинопол – събитие, променило историята на Европа, Балканите и Източното Средиземноморие. В световен мащаб това е юбилей с огромно културно значение. София има уникалната възможност да бъде естествената отправна точка на този разказ. Исторически е безспорно, че Сердика е един от любимите градове на император Константин Велики. Именно тук той пребивава многократно, тук градът е сред най-важните административни и военни центрове на Балканите, а малко по-късно Сердика е домакин и на Сердикийския събор през 343 година – доказателство за огромното ѝ значение в първите десетилетия след създаването на Константинопол. Историците не разполагат с документ, който да доказва къде окончателно е взето решението за изграждането на новата столица. Но е напълно основателно да се разглежда Сердика като един от градовете, в които Константин е оформял своята визия за бъдещето на империята. През 324 година Константин побеждава Лициний при Адрианопол и Хризопол и става единствен владетел на Римската империя. Само шест години по-късно той освещава Константинопол. Това е едно от най-важните исторически събития на късната античност", категоричен е кулинарният експерт.

Той предлага да бъде създаден международен културно-исторически проект: "Пътят на Константин – От Сердика до Константинопол", като проектът да бъде реализиран съвместно между София, Пловдив, Одрин, Мармара Ереглиси (древната Хераклея Перинтос) и Истанбул.

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Той изброява и какво може да включва инициативата:

международни исторически възстановки;

фестивал на късната античност;

възстановка на похода на Константин;

възстановка на тържествата по основаването на Константинопол;

научни конференции;

археологически изложби;

концерти;

антична и ранновизантийска кухня;

туристически маршрути по Via Militaris;

общ туристически билет между участващите градове;

дигитална карта на историческия маршрут;

международна реклама на маршрута.

"Защо подобен проект е важен? Днес Турция приема над 50 милиона международни туристи годишно. Гърция приема над 40 милиона. Това са два от най-силните туристически пазари в Европа. Вместо България да разглежда тези държави единствено като конкуренти, можем да ги разглеждаме като естествени партньори. Голямата възможност не е да откъснем туристи от тях. Голямата възможност е да станем част от тяхното пътуване. Ако дори малка част от хората, които посещават Истанбул и Северна Гърция, включат София в своя маршрут, ефектът за българския туризъм би бил значителен", пише още шеф Петров.

Той посочва, че мястото за този проект е София, защото "Сердика не е периферия на историята".

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"Тя е един от големите градове на късната Римска империя. Тук се пресичат пътищата между Дунав, Адриатика, Егейско море и Босфора. Тук Константин пребивава многократно. Тук по-късно се провежда Сердикийският събор. Всичко това прави София естествената отправна точка на един международен културен маршрут", пише Петров.

По думите му този проект би могъл да обедини и богатото гастрономическо наследство на региона.

"Кухнята на Константинопол е наследник на традиции от Тракия, Балканите, Егейския свят, Мала Азия, Леванта и Месопотамия. По маршрута могат да бъдат представени исторически рецепти, вина, сирена, хлябове, ферментирали продукти и традиции, възстановени на базата на исторически източници. По този начин България няма просто да показва археология. Тя ще предложи преживяване", пише още шеф-готвачът.

"До 2030 година София може да се превърне в началната точка на един нов европейски културен маршрут. Маршрут, който да свързва Сердика, Пловдив, Одрин, Хераклея и Константинопол. Не като политически проект. Не като национален проект. А като общо наследство на цивилизацията. Убеден съм, че подобна инициатива би донесла значителни ползи за туризма, културата, науката и международния престиж на София и България", завършва шеф Петров.