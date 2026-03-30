Внимание, шофьори: Затварят за миене подлези в София

30 март 2026, 6:43 часа 348 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Временна организация на движението за машинно миене на транспортни подлези в София се въвежда на 6 и 10 април, съобщиха от пресцентъра на Столичната община. Във връзка с планирано машинно миене на пътните платна, тротоарите и спирките на градския транспорт, включително почистване и извозване на отпадъци, се въвежда временна забрана за движение в определени участъци.

На 6 април от 00:30 до 2:00 часа се затваря транспортният подлез на бул. „Сливница“ при пл. „Лъвов мост“. От 2:00 до 4:30 часа се затваря транспортният подлез на бул. „Ситняково“ и бул. „Ген. Данаил Николаев“ (при „Подуяне“).

На 10 април от 00:30 до 4:30 часа се забранява влизането на пътни превозни средства през транспортния подлез на бул. „Пейо К. Яворов“ при Телевизионната кула.

От 1 март в София започна миене с автоцистерни, след ръчно почистване на уличната мрежа от наносите след зимните обработки против заледяване, съобщиха от пресцентъра на общината.

Виолета Иванова Отговорен редактор
