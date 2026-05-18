Кабинетът "Радев":

Трамваите по бул. "Ал. Стамболийски" са факт, недомислиците също (СНИМКИ)

18 май 2026, 10:29 часа 328 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
На 18 май 2026 г. настъпи дългоочаквания момент на възстановяването на движението на трамваите по бул. "Ал. Стамболийски" в София. Жителите на квартала търпеливо наблюдаваха ремонтните дейности повече от година. Сладкото предчувствие за завръщането на връзката с центъра и други части на столицата бе подхранено от временното "завъртане" на трамвай №8 през април, който така удобно довеждаше до метрото. Сега вече всичко приключи, но няма да е българско, ако не е недомислено.

Нови релси - стар трамвай

Емблематичния трамвай №10 се завръща със старите мотриси. За успокоение на естетическото чувство на гражданите са тези по линия №1, която ще осъществява връзка между Западен и Южен парк. По време на движението на един от трамваите по новата линия, сутринта на 18 май 2026, любезен ватман предупреди жена с малко дете да се държи добре, тъй като "релсите са хлъзгави" и спирачките не се задействат добре. Дано това е временен проблем. 

Бус лента за автобус-комета

В платното от края на булеварда е положена маркировка за бус-лента. Това буди недоумение, тъй като в този участък се движи единствено автобус №56, който минава на 30 минути. Рейсът отвежда хората до кв. Суходол. Направена е маркировка и за такситата, които от няколко години вече не са толкова много и са избрали друга локация, на която да очакват клиентите си. 

Електронно табло, но друг път

Освен компрометираният релсов път преди ремонта имаше и други пропуски, свързани с градския транспорт в района. Един от тях бе липсата на електронни табла на някои от спирките. С изненада репортер на Actualno.com установи, че въпреки многомесечния ремонт такива все още липсват. Справка за часа на пристигане на автобус №56 липсва на сп. "Западен парк" в двете посоки и на спирка "Бл.13" в посока Центъра. Електронно табло няма и на спирката на трамваите на спирка "Бл.13, ж.к. Западен парк" - посока Западен парк. 

Пейки - за красота, но не и удобство

Въпреки, че алеите от двете страни на бул. "Ал. Стамболийски" бяха готови сравнително бързи лятото и пролетта премината без възможността гражданите да седнат и да си починат. Пейките по алеите са факт от няколко дни, но при тях не е помислено за удобството. Скамейките, нямат облегалка, което прави седенето върху тях неудобно за по-възрастните граждани, сподели разочарован пенсионер пред репортер на Actualno.com.

Цветята - не са за всеки

Един от най-красивите елементи от ремонта са новозасадените дръвчета и цветя. Трябва да се признае на Столична община, че по време на ремонтните дейности не пострада нито едно дърво или многогодишен храст и бяха засадени допълнителни. Още през ноември бяха засадени първите рози, които днес вече радват хората със своите цветове. Пространството между пътното платно и пешеходните алеи са облагородени с лавровишни. За съжаление някои от растенията бяха откраднати от недобросъвестни граждани, вероятно в желанието им да обогатят собствените си градини. Очевидци споделиха, че извършителите на деянието са били със светъл цвят на кожата, въпреки разпространените предразсъдъци за ромското население в квартала. 

Без свързващ транспорт

Състоянието на булеварда, алеите и релсовия път, неремонтиран от 1986 г. насам, беше толкова окаяно, че промяната е радост за окото на столичани, живеещи в района. Все пак мащабността на проекта можеше да включа и свързващ транспорт към метрото, нещо от което има огромна нужда, както показа временното движение трамвай №8, който от колелото на Западен парк отвеждаше пътниците до спирката на метростанция Вардар. 

Западен парк София Ремонт трамваи Васил Терзиев бул. Александър Стамболийски авторски булевард Александър Стамболийски
Евгения Чаушева Редактор
