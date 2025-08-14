Според софиянци разделното събиране на отпадъци не работи, общината мисли същото

Системата за разделно събиране на отпадъци не работи, твърдят софиянци в анкета, а кметът Васил Терзиев и общината са на същото мнение. "Крайно неподходящи", "неудобни" и "нефелни" - така софиянци определят цветните контейнери, които се управляват от организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки в Столична община. Изводите са от проведена от администрацията на Васил Терзиев анкета сред столичани в периода май-юли тази година, в която са взели участие 6128 души, съобщиха от пресцентъра на Столичната община, цитирани от БГНЕС.

"Такова е и нашето мнение. Затова искаме да завишим изискванията към организациите, а те не само че не подобряват услугата си години наред, но сега ни съдят, че ние искаме да я подобрим," коментира кметът на София.

Нови договори

Още: От "мачът не е нагласен" до "Таки превзема боклука на София": Битката за над 500 млн. лева

До края на тази година предстои да бъдат подписани нови договори с организациите по оползотворяване на опаковки и екипът на Столична община ще продължи да отстоява позицията,

че системата трябва да се подобри драстично, за да отговори на нуждите на хората. За това е категоричен Васил Терзиев.

Столичани са на мнение, че броят на контейнерите е крайно недостатъчен, особено в новите и гъсто населени квартали като "Кръстова вада", "Манастирски ливади" и "Гоце Делчев".

В някои райони, като "Драгалевци" и "Панчарево", напълно липсват. Повече от една трета хората нямат удобен достъп до цветни контейнери (37%), а 60% твърдят, че там, където има, те не се обслужват редовно.

Още: Васил Терзиев глоби две сметопочистващи фирми с над 160 000 лв.

Малките отвори са основна причина за недоволство, тъй като правят изхвърлянето на по-обемни отпадъци като кашони изключително трудно и времеемко.

Снимка БГНЕС

Това кара хората да оставят отпадъците до контейнерите, което води до замърсяване и неестетичен вид на градската среда.

Липсва поддръжка

Гражданите сигнализират и за системна липса на поддръжка - контейнери биват запалени и унищожени, а месеци по-късно все още не са подменени.

Още: Отпадъците разделно: Столична община кани софиянци да си почистят мазетата и таваните

Това според тях е очевиден провал в контрола и реакцията на отговорните организации.

Анкетата на Столична община потвърждава изводите на администрацията, че една от най-сериозните пречки за успеха на системата с цветните контейнери е широко разпространеното недоверие,

че разделно събраният боклук наистина се рециклира. 94% от респондените смятат, че трябват повече информационни кампании.

Кой ги стопанисва

Още: На комисия: ГЕРБ и БСП спряха проекта за повече контейнери за разделно събиране в София

Цветните контейнери за разделно събиране на рециклируеми опаковки в София се управляват от три организации - "Екобулкпак" АД, "Булекопак" АД и "Екопак" АД.

Те са лицензирани от МОСВ с цел да гарантират, че тези опаковки няма да бъдат депонирани в земята, а ще се върнат обратно в икономиката под формата на рециклируем материал.

Още в първите дни на мандата на кмета Васил Терзиев, Столична община направи обстоен анализ на системата с отпадъците,

който установи, че около половината от онова, което се събира от сивите контейнери като битов отпадък, всъщност е рециклируем, а разходът на общината за всеки тон битов отпадък е около 400 лева на тон.

Още: Предлагат нови мерки за разделно събиране на отпадъци в София

Нови изисквания

За да се подобри разделното събиране още при източника, екипът на Столична община изготви нови изисквания организациите по оползотворяване на опаковките.

Столичният общински съвет одобри въвеждането на тези изисквания, но сега в съда се води битка за тях, защото организациите обжалват решението на градския съвет.

Изводите от проведената анкета напълно потвърждават решението на Столична община от миналата година за: увеличаване на броя на цветните контейнери; преминаване към единна, трицветна система в цялата община;

Още: Столичното предприятие за третиране на отпадъци организира разделно събиране в училищата

край на практиката да се "връща" на Общината отпадък, събран в цветните контейнери, който определят като "негоден за рециклиране"; централизиране и оптимизиране на информационно-образователните кампании.

по-големи отвори/капаци на контейнерите за хартиени и картонени опаковки; уеднаквяване на районирането и завишаване на неустойките за неспазване на задълженията.

"Нашата задача е да защитаваме интереса на хората, а той е ясен - по-малко разходи, по-чисти улици, по-добра грижа за околната среда.

Само с 10% да подобрим разделното събиране - това ще спести милиони на столичани и ние нямаме право да се отказваме от тази битка," категоричен е Терзиев.