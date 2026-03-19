Вижте листата на БСП за парламентарните избори на 19 април в 23 МИР - София

Представяме ви листата на "ДПС-Ново начало" в 23 МИР - София за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Габриел Георгиев Вълков

2. София Набил Алхадра

3. Димитър Александров Митев

4. Иван Панайотов Панайотов

5. Георги Георгиев Ангелов

6. Георги Христов Христов

7. Калоян Андреев Андров

8. Любомир Тодоров Халачев

9. Филип Ивов Стойчев

10. Николай Димов Димов

11. Иван Филипов Ковачев

12. Йоан Николаев Иванов

13. Митко Атанасов Давидков

14. Милен Иванов Чакъров

15. Валентин Петков Заяков

16. Елизабет Буен Тодорова

17. Никола Николов Димитров

18. Леонардо Цветелинов Стоев

19. Пламен Веселинов Пувков

20. Владимир Божидаров Маринов

21. Койчо Панов Козаров

22. Валери Петров Иванчев

23. Владимир Георгиев Карамитев

24. Мирослав Илиев Върбанов

25. Румен Крумов Граховски

26. Ради Владимиров Ангелков

27. Валентина Александрова Николова

28. Николина Ивайлова Вучкова

29. Ренета Иванова Йорданова

30. Ваня Георгиева Ангелова

31. Васил Георгиев Младенов

32. Весела Цветкова Петрова

33. Кристина Тодорова Гунева

