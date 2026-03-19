Правилото за 50 процента при ремонт на автомобили спестява излишни разходи

Когато колата влезе в сервиз и механикът се обади след известно време с оферта за ремонт, собственикът често трябва да вземе трудно решение. Да я ремонтира или да я продаде? И макар да няма ясен отговор, има едно просто правило, което помага да се вземе рационално решение.

Правилото за 50 процента гласи, че разходите за ремонт не трябва да надвишават половината от текущата пазарна стойност на автомобила. Ако надвишава, от финансова гледна точка е по-добре да се сбогувате с колата и да отделите пари за закупуване на друга.

Как да определите пазарната стойност на автомобил?

Пазарната стойност, или по-точно стойността за замяна, е сумата, за която може да се закупи сравнимо копие на вторичния пазар. Става въпрос за това колко струва автомобил от същата марка, модел, година, с подобен пробег и подобно техническо състояние днес.

Стойността може да се провери в рекламни портали чрез сравнение на цените на офертите за подобни копия. По-точен резултат се дава от калкулатори за оценка, като тези, предлагани от някои интернет-сайтове. Можете също така да поръчате оценка от оценител, което е особено важно при споразумение със застрахователя.

Кога правилото за 50 процента не работи?

Разбира се, в живота всичко рядко е черно-бяло, и в този случай има и изключения. Има ситуации, в които ремонтът има смисъл, дори когато надвишава половината от стойността на автомобила.

Първият са автомобили, които не могат лесно да бъдат заменени. Добре поддържан пример на рядък модел, автомобил с необичаен двигател или превозно средство, перфектно съобразено с конкретни нужди – в такива случаи цената за намиране на еквивалент може да е по-висока от самия ремонт.

Втората ситуация се отнася до автомобили с пълна сервизна история и известно минало. Когато купуваме друг автомобил за същите пари, не знаем как предишният собственик я е третирал. Понякога е по-добре да похарчите малко повече за ремонт на доказан автомобил, отколкото да поемеш риска.

Третата уникална категория са превозни средства с емоционална или колекционерска стойност.

Какво е пълна загуба?

Пълната загуба е ситуация, при която разходите за ремонт надвишават пазарната стойност на превозното средство. В контекста на застраховката тя работи по следния начин: след инцидент застрахователят сравнява разходите за възстановяване на автомобила до състоянието ѝ преди инцидента с стойността на замяна. Ако ремонтът е по-скъп, се изплаща компенсация в размера на стойността на превозното средство минус стойността на катастрофата.

Стойността на катастрофата е сумата, която може да се получи за повреден автомобил – например от дилър, при обратно изкупуване или чрез разглобяване на части. Струва си да го запомните, защото дори сериозно повреден автомобил има определена стойност и не е нужно да се дава безплатно.