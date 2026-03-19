Токчетата не прощават: Ким Кардашиян се търкулна в храстите, облечена в "злато" (ВИДЕО)

Не всичко беше блясък и злато за Ким Кардашиян по време на уикенда на "Оскарите" 2026. Въпреки че вечерта обещаваше съвършенство, реалността поднесе неочакван и доста комичен момент за известната дама. Само минути преди да се появи на червения килим, звездата преживява истински "моден инцидент".

Обута в изключително високи токчета и облечена в прилепнала златна рокля на "Gucci", с която сияеше, тя губи равновесие и буквално се озовава в храст. Сцената, уловена във видео, което бе публикувано в TikTok, бързо привлече вниманието на феновете.

Kim Kardashian takes a tumble in 8-inch heels while walking into Vanity Fair Oscars Party 2026 https://t.co/yxvADSCHr6 pic.twitter.com/ykzUu1zd8p — Page Six (@PageSix) March 18, 2026

"Чудя се дали обувката не трябва да е по-стегната", казва Кардашиян секунди преди падането – реплика, която сега звучи почти пророческа. В следващия момент тя се препъва, но за щастие е задържана от хора около нея, сред които и нейната приятелка Стефани Шепард.

Gente?? Quando o glamour encontra a gravidade 😅 Kim Kardashian mostra o tombo épico que levou com salto de 20 cm antes da after party do Oscar 2026! pic.twitter.com/7oF5XbBM8z — Quem (@quem) March 18, 2026

Изправяне с блясък

Въпреки неприятния инцидент и притесненията си преди появата на афтърпартито на Vanity Fair, Кардашиян успява да се съвземе и да блесне. С ледено сини контактни лещи и нарочно небрежно оформена прическа, визията ѝ се превръща в един от най-обсъжданите моменти на вечерта.

И ако модата понякога "събаря", то вниманието със сигурност "повдига". Сред впечатлените от визията ѝ е и пилотът от Формула 1 Луис Хамилтън, с когото звездата е свързвана напоследък. След като тя публикува снимки от събитието, той не пропусна да остави закачлив коментар с емоджи със сърца в очите.

