Маймунката Пънч си намери истински приятел (СНИМКИ+ВИДЕО)

Малкият макак на име Пънч продължава да привлича тълпи от нетърпеливи за снимки посетители в японски зоопарк, седмици след като се превърна в звезда. Седеммесечният Пънч беше изоставен от майка си и се превърна в интернет сензация, след като клипове, на които държи плюшена играчка на орангутан за утеха – и изглежда е подлаган на грубо отношение от други маймуни — се разпространиха онлайн миналия месец.

Няколко нови публикации в социалните мрежи показват как малката маймунка е открила истински приятел - той прекарва време с малък женски макак на име Момо-чан. Много потребители онлайн дори я наричат "новото гадже" на Пънч.

От споделените видеа можем да видим, че животните са неразделни - прегръщат се и играят заедно. За кратко се появява и плюшената маймунка в кадрите, но вероятно Пънч все по-малко ѝ обръща внимание, след като вече има истински себеподобен другар.

Наред с това, той се адаптира и към останалите по-големи макаци в зоопарка.

Неговата съдба в зоопарка в град Ичикава, близо до Токио, оттогава създаде специална фен база под хаштага #HangInTherePunch, което доведе до безпрецедентен наплив от посетители, включително чуждестранни туристи.

„Мисля, че причината е в това, че хората се припознаят в него“, каза 30-годишният Джон Фригилана от САЩ пред АФП, когато го попитаха защо макакът трогва сърцата на толкова много хора.

Отглеждана на ръка в изкуствена среда веднага след раждането си през юли, малката маймунка с тъмна козина постепенно се адаптира, съобщиха от зоопарка, и вече не се държи постоянно за плюшената играчка. Освен това започва да си създава приятелства.

„Той преживява много, но да го виждам как преодолява трудностите. Хубаво е да видиш такава сила“, заяви Фригилана.

И тъй като войните по света доминират в новините, „в днешно време е трогателно да видиш“ Пънч, добави той.

Baby monkey in Japan goes viral clinging to toy after his mom abandons him 😔



Punch was rejected by his mother shortly after birth and raised by staff at Ichikawa City Zoo in Japan. When he was introduced to other monkeys later on, he had trouble fitting in something that can… pic.twitter.com/iO08jvny9h — Complex (@Complex) February 16, 2026

Посещенията в зоопарка

Напоследък около 2000 до 3000 души на ден се стичат към обекта, което е приблизително 10 пъти повече от обичайния брой през зимния извънсезонен период, заяви представителят на зоопарка Такаши Ясунага.

Един местен таксиметров шофьор сподели, че „около половината“ от пешеходците, покрай които минава по пътя към зоопарка, вече изглежда, че не са японци – „безпрецедентна“ гледка за обичайно тихия му квартал.

„Някои чуждестранни туристи се качват и с широки усмивки на лицата просто ми казват: „Пънч“, за да ми посочат къде искат да отидат“, разказа шофьорът, който пожела да остане анонимен, тъй като няма разрешение да говори пред медиите, пише БГНЕС.