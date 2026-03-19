Израелска ракета удари на метри от репортер на руската пропагандна медия Russia Today (ВИДЕО)

Израелска ракета удари място в Ливан - на метри от журналист на пропагандната медия Russia Today, която е под пълния контрол на Кремъл и се финансира от правителството в Москва. Russia Today и "Спутник" са двете най-известни телевизионни мрежи, блокирани за излъчване на територията на Европейския съюз заради санкциите на ЕС, свързани с разпространяването на пропаганда за войната на диктатора Владимир Путин в Украйна.

Конкретният епизод с удара на израелската ракета стана по време на репортаж на RT на живо в Ливан, като едва не засегна екипа на руската медия, както се вижда от видеото:

An Israeli missile struck near a Russia Today journalist during a live report in Lebanon, narrowly missing the crew. #Lebanon pic.twitter.com/u5YcEwb9PM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 19, 2026

Израел поднови кампанията си от удари срещу подкрепяната от Иран шиитска групировка "Хизбула", която действа от ливанска територия, по време на новата война на САЩ и израелските сили срещу Техеран.

САЩ с нови удари в Иран

На този фон САЩ нанесоха ракетни атаки по ирански военноморски обекти, които според Централното командване на Съединените щати (CENTCOM) представлявали заплаха за международното корабоплаване във и около Ормузкия проток:

Missile and drone strikes on Iranian naval assets, that were threathening international shipping in and near the Strait of Hormuz, according to US CENTCOM. #Iran pic.twitter.com/giukHucpOm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 19, 2026

