Израелска ракета удари на метри от репортер на руската пропагандна медия Russia Today (ВИДЕО)

19 март 2026, 15:28 часа 301 прочитания 0 коментара
Израелска ракета удари място в Ливан - на метри от журналист на пропагандната медия Russia Today, която е под пълния контрол на Кремъл и се финансира от правителството в Москва. Russia Today и "Спутник" са двете най-известни телевизионни мрежи, блокирани за излъчване на територията на Европейския съюз заради санкциите на ЕС, свързани с разпространяването на пропаганда за войната на диктатора Владимир Путин в Украйна.

Още: Лондон глоби Russia Today 200 000 паунда заради аферата Скрипал

Конкретният епизод с удара на израелската ракета стана по време на репортаж на RT на живо в Ливан, като едва не засегна екипа на руската медия, както се вижда от видеото:

Израел поднови кампанията си от удари срещу подкрепяната от Иран шиитска групировка "Хизбула", която действа от ливанска територия, по време на новата война на САЩ и израелските сили срещу Техеран.

Още: Кремъл награди RT за видеа, в които Зеленски взема кокаин, а германци работят в Крим като гастарбайтери (СНИМКИ)

На този фон САЩ нанесоха ракетни атаки по ирански военноморски обекти, които според Централното командване на Съединените щати (CENTCOM) представлявали заплаха за международното корабоплаване във и около Ормузкия проток:

Още: Върнаха в ефир руския пропагандист, призовал да се убиват украински деца

Димитър Радев Отговорен редактор
Още от Азия
