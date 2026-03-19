Италианската класика завладява България: Филхармонията на театър "Джузепе Верди" от Салерно на първо голямо турне у нас

Една от най-знаковите музикални институции в Южна Италия – Филхармоничният оркестър Giuseppe Verdi от Салерно, пристига за първи път в България. През месец август родните почитатели на класиката ще имат рядката привилегия да се докоснат до автентичното италианско звучене в поредица от концерти под открито небе.

Турнето ще премине през шест ключови български града, пренасяйки магията на италианската опера и симфонично изкуство в: София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Стара Загора.

Една история за триумф и традиции

Основана през 1997 г., Филхармонията е гръбнакът на оперните продукции в легендарния театър Giuseppe Verdi в Салерно – архитектурно бижу от XIX век, обявено през 2024 г. за национален паметник на Италия. През своята близо 30-годишна история оркестърът е споделял сцена със световни величия като Пласидо Доминго, Анна Нетребко, Йонас Кауфман и българското сопрано Соня Йончева. След успешни гастроли във Франция, Германия, Япония и Индия, съставът избира България за своята следваща престижна дестинация.

Маестро Гуидо Манкузи: Диригентът, работил с Гена Димитрова

Специален акцент в турнето е присъствието на виртуоза на диригентската палка – маестро Гуидо Манкузи. Световнопризнатият диригент и композитор има дълбока емоционална връзка с България. В своята кариера той е имал честта да дирижира незабравимата Гена Димитрова по време на нейните знакови изяви в Салерно. Едно от забележителните ѝ участия в театър Giuseppe Verdi е през януари 1999 г., когато Гена Димитрова изнася грандиозен концерт заедно с тенора Никола Мартинучи. Програмата тогава включва арии от любимите ѝ композитори – Верди и Пучини, които са в основата и на предстоящото турне на филхармонията. Тази приемственост между италианската школа и българския гений гарантира изключително качество и дълбочина на интерпретациите, които публиката у нас ще чуе.

Програмата: Вечният Верди

Под палката на маестро Гуидо Манкузи публиката ще чуе най-емблематичните произведения на Джузепе Верди. Програмата включва шедьоври от "Травиата", "Риголето" и "Аида". Към филхармонията се присъединява италианският баритон Марко Ди Сапия, като предстои обявяването и на още звездни солисти.

"Когато Италия говори на езика на класическата музика, светът слуша. Това е събитие с изключителна класа, което обединява италианската емоция с висшата оркестрова култура", споделят организаторите.

Любопитен факт е дългогодишната връзка на театъра в Салерно с българската школа – на неговата сцена редовно гостуват артисти от Софийската и Варненската опера, което прави това първо гостуване на италианския оркестър у нас още по-символично.

Билети и промоции

Продажбата на билети вече е в ход, а за най-запалените почитатели са предвидени специални условия:

Промоция: Първите 150 билета за всеки град са на преференциална цена.

Мрежа за продажби: Билети са достъпни в системата на Eventim,

Онлайн резервации: https://shorturl.at/xOd3l

Официален сайт на оркестъра: www.filarmonicaverdisalerno.it