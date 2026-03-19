Kaufland България разкрива нови 80 работни места във Враца

Веригата открива втори магазин в града до дни

Kaufland България разширява екипа си с близо 80 нови работни места във Враца през март. Позициите са свързани с отворянето на хипермаркет от веригата на територията на ритейл парк HOLIDAY PARK в края на месеца. След разкриването на новите работни места, броят на служителите на Kaufland във Враца вече надвишава 160 души, а общият брой на заетите в цялата страна надхвърля 8000 души. Това затвърждава мястото на компанията като един от най-големите частни работодатели в страната.

Атрактивни социални придобивки

Компанията продължава да инвестира устойчиво в хората си и да развива работната среда в съответствие с утвърдени международни стандарти. За последните две десетилетия Kaufland България е изплатила близо 1 млрд. евро под формата на заплати, като паралелно с това предлага на всички свои служители атрактивен пакет от социални придобивки. Сред тях са допълнително здравно застраховане, спортна карта на преференциална цена, месечни ваучери за храна до 102 евро (200 лв.), както и гъвкаво работно време със заплащане до минута. Работещите в компанията имат право на 22 дни платен годишен отпуск, както и по 1 допълнителен ден за всеки 5 години в компанията.

Грижата за екипите включва и подкрепа в ключови житейски моменти, като компанията изплаща еднократен бонус от 310 евро за раждане или осиновяване на дете и предоставя специален „Бебе пакет“ с най-необходимите принадлежности за новородено. Kaufland България дава на служителите си и възможност да се включват в разнообразни полезни инициативи, спортни събития и активности, свързани със социалната отговорност на компанията, които допълват усещането за общност и принадлежност отвъд работното място.

Инвестиции в хората

Kaufland България развива екипите си с ясен фокус върху дългосрочната реализация. Само за последните две десетилетия компанията е инвестирала 3,4 млн. евро в обучения и надграждане на уменията на служителите. Данните показват устойчивост и доверие в работодателя, като над 50% от служителите работят в компанията повече от 5 години, а над 80% от ръководителите са вътрешно повишени.

Подходът към развитието започва още от първия работен ден чрез структурирано въвеждане и практическо обучение, което улеснява адаптацията и дава увереност в работната среда. За хората с опит са налични сертификационни програми и обучения за надграждане на компетентности, а вътрешните академии и лидерските програми подготвят бъдещите ръководители и развиват ключови управленски умения. Компанията насърчава и вътрешната мобилност, като дава възможност за развитие както към следваща позиция, така и към нова роля в различно направление.

Усилията за развиване на стимулираща работна среда се потвърждават и от международното признание, което Kaufland България получава. Вече осем поредни години ритейлърът е сертифициран като Top Employer от независимия Top Employers Institute, което е ясен знак за последователни политики, условия на работа и реални възможности за развитие.