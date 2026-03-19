Електромобилите ще спестят милиарди на Европа до 2030 година

Електрификацията на корпоративните автопаркове в Европа може да донесе значителни спестявания. Според проучване на Eurelectric и EY, до 2030 г. общите оперативни разходи могат да спаднат с до €246 милиарда.

ЕС в крайна сметка отстъпи: ДВГ остават и след 2035!

Основният ефект се постига чрез по-ниски оперативни разходи. В зависимост от вида транспорт, разходите на електрическите автомобили са с 20-50% по-ниски от тези на автомобилите с двигатели с вътрешно горене. Дялът на оперативните разходи в общите разходи за притежание достига 25-40% за леки автомобили, 45-65% за ванове и до 75% за камиони.

Експертите отбелязват, че преходът към електрически превозни средства също помага за намаляване на емисиите и повишава конкурентоспособността на европейската икономика. Допълнителен потенциал е свързан с разработването на двупосочно зареждане и дългосрочни договори за захранване.

Още: Драстичен спад в продажбите на нови автомобили в България

В същото време разпространението на електрическите паркове е ограничено от високи начални разходи, несигурност относно остатъчната стойност, разлики в регулациите и ограничения върху електроенергийните мрежи.

Въпреки това, пазарът расте: през 2025 г. продажбите на електрически автомобили в ЕС се увеличиха с 30% и за първи път надминаха продажбите на бензинови модели. В тези условия електрическите автомобили за градските и корпоративните автопаркове се превръщат в ключова посока за развитието на транспорта в Европа.

Нов план на ЕК ускорява смъртна присъда за колите на бензин, дизел и газ