Реката, която прекосява 11 държави и крие опасен хищник

Река Нил тече 6650 километра през африканския континент, пресичайки 11 държави, през пустини и савани, покрай древни градове и храмове, според discoverwildlif. Отбелязва се, че това е най-дългата река в света - въпреки че има дебати по този въпрос, а някои учени твърдят, че Амазонка в Южна Америка е по-дълга.

Реката, която пресича 11 държави

От извора си в езерото Виктория и планините Рувензори – планинската верига, граничеща с Уганда и Конго – Бели Нил криволичи през Уганда и в Судан, където се влива в Синия Нил, който тече от Етиопските планини. Оттам реката тече на север през Египет, преди да се влее в Средиземно море.

Нил е дом на много видове водна фауна и също така поддържа стотици други сухоземни видове, които живеят по бреговете му, включително антилопи гну, зебри и хипопотами.

„Едно от съществата, които с радост дебнат тези тревопасни животни по бреговете на реката, е нилският крокодил (Crocodylus niloticus), най-големият крокодил в Африка“, се казва в статията.

Интересното е, че този сладководен хищник може да достигне шест метра дължина, а в някои случаи да тежи над половин тон. Те са невероятно търпеливи в засада, дебнейки плячка във водата с часове или дни, често оставяйки само очите и ноздрите си над повърхността, чакайки момента да се нахвърли върху нищо неподозиращата си жертва.

Изключително мощните им челюсти им позволяват да хващат големи животни, като хипопотами, и да ги влачат под водата. Те имат над 60 зъба.

Важно е да се отбележи, че въпреки страховитата си репутация, нилските крокодили са изключително внимателни родители. Женската крокодил снася от 25 до 80 яйца в гнездо и след това ги мъти в продължение на три месеца, оставяйки ги само за кратко, за да се разхлади на сянка или да поплува.

Този тип грижа е необичаен за влечугите, тъй като повечето снасят яйцата си и след това си тръгват. Мъжкият крокодил обикновено стои наблизо, помагайки за отблъскване на хищници и предпазване на яйцата.

Още интересни факти за Нил

Нил има няколко притока. В Судан това е Бахру ал-Газал, но преди тази точка реката се нарича Бахру ал-Джабал (Планински Нил), а след тази точка - Бахру ал-Абяд (Белият Нил). При достигане на Хартум, Бахру ал-Абяд се присъединява към Бахру ал-Азрак, Син Нил, който черпи водите си от езерото Тана в Етиопия. Надолу по течението от Хартум, Нил се влива в река Атбара, последният от нейните притоци. Един от най-великите паметници на Египет от фараонската епоха е спасен благодарение на ООН. Храмовете Абу Симбел са разрязани на много парчета и преместени, тъй като оригиналното място е напълно потопено след построяването на високия язовир Асуан. Проектът за преместване на храмовете е продължил от 1964 до 1968 г.

