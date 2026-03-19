Вижте листата на ГЕРБ-СДС за парламентарните избори на 19 април в 23 МИР – София

Представяме ви листата на ГЕРБ-СДС в 23 МИР – София за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Томислав Пейков Дончев

2. Рая Назар Назарян

3. Тома Любомиров Биков

4. Александър Койчев Иванов

5. Николай Нидал Алгафари

6. Мартин Веселинов Милев

7. Любомир Любомиров Дреков

8. Велина Стоянова Белева-Влахова

9. Георги Пламенов Амзин

10. Волен Йорданов Борисов

11. Теодора Маринова Ангелова

12. Галя Цветанова Георгиева

13. Виктор Валериев Костов

14. Вяра Георгиева Тодорова

15. Николай Иванов Петков

16. Павлинка Александрова Долашка

17. Диана Методиева Цекова

18. Димитър Георгиев Димитров

19. Полина Николова Петрова

20. Анна Първанова Манчева-Димова

21. Анастасия Андреанова Андреева

22. Васко Димитров Миховски

23. Димитър Атанасов Германов

24. Пламен Василев Йончев

25. Василка Николова Китанова-Истаткова

26. Любима Велинова Карадачка

27. Ирина Славчева Вълчовска-Петкова

28. Борис Александров Бърдаров

29. Роберт Методиев Алексиев

30. Константин Бончев Станев

31. Димитър Илиянов Димитров

32. Саниела Иванова Иванова

33. Христиан Радославов Георгиев

34. Георги Петров Иванов

35. Стоян Константинов Зидаров

36. Людмила Костадинова Михайлова

37. Станислав Христов Велков

38. Любен Любенов Дилов

