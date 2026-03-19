Вижте листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" за парламентарните избори на 19 април в 24 МИР - София

Представяме ви листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" в 24 МИР - София за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Ивайло Николаев Мирчев

2. Велислав Величков Величков

3. Васил Христов Пандов

4. Мартин Димитров Димитров

5. Мирослав Йорданов Мавров

6. Стоян Александров Михалев

7. Христо Славов Едрев

8. Александър Цветанов Иванов

9. Милена Иванова Иванова-Шиварова

10. Анна Маринова Бодакова

11. Силвия Димитрова Гиздова

12. Венелин Петров Радев

13. Георги Костадинов Филипов

14. Петър Петров Танев

15. Веселина Бахтияр Мурадова

16. Филип Костов Илиев

17. Николай Стефанов Бошняков

18. Иван Десимиров Кулин

19. Стефан Стефанов Сърчаджиев

20. Руми Рафет Емин

21. Александър Димитров Серафимов

22. Боряна Стоянова Маринова

23. Кристин Николаева Станкова

24. Дончо Петров Дончев

25. Марта Руменова Георгиева

26. Иван Романов Цветков

