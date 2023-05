Изкуство, спорт, музика и танци - пъстра гама от забавления предложи старозагорската събота

Съботният ден предложи на старозагорците и гостите на града много спорт, танци, музика, а галерии и музеи отвориха врати и посрещнаха любителите на изкуството. Денят започна с второто издание на Фестивал на старата градска песен „Ако зажалиш някой ден“ в село Хан Аспарухово. Инициативата на местното кметство и НЧ „Искра – 1921“, събра на сцената на читалището състави от общините Стара Загора, Нова Загора и Раднево. Организатори, участници и гости се насладиха на песни за любов и приятелство. Те бяха поздравени от секретаря на Община Стара Загора Делян Иванов и от общински съветници.

Старозагорският парк „Артилерийски“ посрещна второто издание на „SporTeen day“. Младежкият спортен празник се реализира от Община Стара Загора, с подкрепата на Decatlon, Спасителен център за диви животни "Зелени балкани", Международен младежки център и Център за подкрепа за личностно развитие. Инициативата се организира по повод Международния ден на спорта и предизвикателството и бе с вход свободен.

В следобедните часове стотици младежи се включиха в спортни надпревари по минифутбол, волейбол, баскетбол 3х3, стрелба с лък, тенис на маса, тенис на корт, дартс, street workout, имаше и майсторски демонстрации на скейт парка.

Концертът, който е и кулминация на празника, откри зам.-кметът на Стара Загора Милена Желева. Тя поздрави присъстващите и пожела “SporTeen day” да се превърне в добра традиция, защото спортът и забавленията са неразделна част от младежкото ежедневие. Минути след това, паркът огласиха Ballan, Алекс и Влади, както и тандемът Торино и Пашата. Грация и красота показаха с вълнуващи изпълнения момичетата от Спортен клуб по художествена гимнастика „Импала“, хип-хоп школите към Центъра за подкрепа за личностно развитие, The „Scary Shadowzzz“, „Do it crew“ , Мажоретен състав към ТГ „Княз Симеон Търновски“. Малки и големи усетиха заряда на Zumba with Poli, а любителите на източните бойни изкуства се насладиха на няколко урока от Yang Family Tai Chi.

Програмата със събития под липите продължи с наслада за сетивата в арт пространствата в града. Стара Загора посрещна Европейската нощ на музеите. Входът бе свободен за галерии и музеи, а началото даде директорът на РИМ Петър Калчев. Откриването на културната инициатива, обединяваща хората на изкуството, изпъстриха с изпълнения детските танцови състави при НЧ „Настроение - 2017“.

Малката зала на музея предложи изложбата „Български банкноти от миналото“, а на IV-то експозиционно ниво, Кукленият театър напомни със спектакъл, че „Който не работи, не трябва да яде“. Малки родолюбци се включиха пък в художествено ателие за деца „Народната носия – традиция и красота“. В музея бе на разположение и експозицията „Моят етнографски свят. Събрано и съхранено за поколенията от Румяна Механдова“. В Лапидариума концерт изнесе класът по поп и джаз пеене при НУМСИ „Христина Морфова“ с преподавател Павел Цонев.

Художествената галерия под липите и нейният директор Катя Тинева - Гюрковска посрещнаха гости с изложбата „Натрупано време“, която бе открита наскоро, разкривайки творческия път на Васил Чакъров – Чак (1934-2018). Документален филмов очерк за художника бе прожектиран в една от малките зали на галерията. Любителите на изкусно сътворените платна разгледаха с интерес и „Съвременна българска графика“ от колекцията на ХГ под липите, представена бе и експозицията „Българска живопис“.

Любопитство у посетителите на художествената институция предизвика интерактивната изложба „Поглед отвъд“, която вплете в картините добавена реалност и изкуствен интелект. Част от произведенията от представителната живописна експозиция на ХГ Стара Загора оживяха през мобилните телефони на гостите. Инициативата и реализацията са дело на студенти 3 курс в специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн“ Педагогически факултет при Тракийски университет. Куратор и организатор е Недко Боянов, възпитаник на същия курс. Студенти от втори курс „Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн“ на Педагогически факултет при Тракийски университет бяха част и от Творческо ателие за деца „Магическите автопортрети“ с уредниците на ХГ. Малки и големи се включиха и в творческа игра „Забавна картина в картина“.

Магията на българските детски гласове не остави равнодушна публиката по време на изпълненията на Детско-юношески народен хор „Жарава“ при читалище „Родина“ с ръководител Даниела Георгиева. Бурни аплодисменти имаше и за „Пролетната феерия“, която сътвориха децата от балетната школа при читалище с ръководител Снежана Дескова.

Залата на галерията бе огласена още от „Музикално пътешествие“, по което поведоха присъстващите учениците от класа по класическо пеене на Нина Димитрова при НУМСИ „Христина Морфова“ Стара Загора. Старозагорската актриса Диана Найденова представи спектакъл „Добро есть“, а вечерта завърши с концерт на Теодор Койчинов.

Архитектурен комплекс „Музей на религиите“ бе сцена за концерт на хор при НУМСИ „Христина Морфова“ с диригент Стефка Минкова и клавирен съпровод Венета Янкова, както и домакин на изложба живопис върху стъкло „Палитра от миналото“ с автор Катя Лекова.

В музей „Неолитни жилища“ малки и големи се бяха част от художествено ателие „Праисторическо изкуство“.