Френските крилати ракети SCALP за Украйна: Интересните детайли

Ракетите са френският еквивалент на британските Storm Shadow и Украйна отдавна ги използва на бойното поле срещу Русия, като се счита, че вече има няколко операции с комбинирано използване и на двата вида ракети.

Според информацията на Radio France Internationale се оказва, че при инвентаризация Франция е открила ракети SCALP, съхранявали по специален начин – като в пашкули. Основната причина – това са по-стари ракети, които са извън „срок на годност“, но са работещи. В „пашкулите“ е имало и ракети, от които някои компоненти са премахнати, но други са запазени и работят. Тези ракети са били пратени за преработка от френския военнопромишлен комплекс.

Френският план – ракетите от „пашкулите“ да преминат рехабилитация и модернизиране за 3 месеца, като идеята е всички такива ракети да бъдат годни за употреба и пратени на партиди в Украйна до края на 2024 година. Първите такива ракети бяха на разположение на Украйна през втората половина на 2023 година.

С ракети SCALP първо беше поразена руска командна база в Луганск. А през септември, 2023 година, имаше два жестоки удара по Руския черноморски флот, включително по щаба му в Севастопол и SCALP беше основното украинско оръжие: Украйна удари щаба на Руския черноморски флот в Крим (ВИДЕО)

Другият удар, точно преди този по щабквартирата на Руския черноморски флот, порази руска подводница и руски десантен кораб, а в началото на октомври, 2023 година, корабостроителницата в Керч беше поразена при ракетна атака, заедно с руски военен кораб, носител на ракети с морско базиране "Калибър": Разруха: Руската подводница "Ростов на Дон" е готова за морга (СНИМКИ)

On 4 November 2023, the Kerch shipyard suffered a massive attack by around ten missiles, damaging a 🇷🇺 warship armed with Kalibr cruise missiles. pic.twitter.com/1VhoShKUu2