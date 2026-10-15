Стара Загора и още 15 общини подписаха меморандум за подкрепа на града за Европейска културна столица

На тържествена церемония в Регионалния исторически музей – Стара Загора днес беше подписан Меморандумът за партньорство и подкрепа на кандидатурата на Стара Загора за Европейска столица на културата 2032 г. В събитието се включиха кметове и заместник-кметове от 15 общини. Документът поставя основата за стратегическо сътрудничество, като сред подкрепилите инициативата са общините Братя Даскалови, Гълъбово, Гурково, Димитровград, Казанлък, Любимец, Мъглиж, Николаево, Нова Загора, Опан, Павел баня, Раднево, Харманли, Хасково, Чирпан. Началото на церемонията бе поставено от талантливите изпълнители от Детско-юношеския народен хор „Жарава“ към Народно читалище „Родина – 1860“. Водещ на събитието беше Здравко Георгиев, директор на Радио Стара Загора. Йоана Ташева, която е част от хора, получи специални аплодисменти за участието ѝ в телевизионния формат „Гласът на България“.

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Заместник-кметът на Община Стара Загора с ресор „Култура и туризъм“ Милена Желева приветства присъстващите и благодари на общините за подкрепата.

„Благодаря Ви за подкрепата! Всички ние сме един отбор. За мен е изключителна чест да бъда с Вас и Вашите екипи. Имате колеги, които с огромно желание и от сърце работят, дори извън работното си време. Уверявам Ви, че тази енергия обединява всички – общини, културни институти, образователни институции, бизнеса и сектора на неправителствените организации“, заяви Милена Желева.

Тя изрази благодарността си към екипа на Регионалния исторически музей – Стара Загора за домакинството на събитието и за всеотдайната подкрепа за развитието на културния живот в града.

Заместник-кметът Желева прочете част от Архиерейското благословение, отправено с пожелание за успех на инициативата „Стара Загора – Европейска столица на културата 2032“. Благословението от името на Старозагорския митрополит д-р Киприан беше поднесено на кмета на община Стара Загора Живко Тодоров по време на юбилейното издание на Националния тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка“.

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Гост на събитието беше Областният управител доц. д-р Калоян Дамянов. „Надали някой от нас има нужда да бъде убеждаван защо Стара Загора заслужава да бъде Европейска столица на културата през 2032 г. Този път, който ще бъде извървян, дава много възможности на града и региона да бъдат разпознаваеми не само на територията на България, а и в целия Европейски съюз. Стара Загора и регионът разполагат с богато историческо и културно наследство, което заслужава да бъде видяно от света“, посочи той. Областният управител отбеляза, че инициативата създава сериозни дългосрочни перспективи за привличане на нови чуждестранни и местни капитали в региона. Кандидатурата ще послужи като мощен инструмент за реклама и разширяване на туристическия потенциал на Стара Загора и съседните общини. Специално внимание обърна и на създаването на качествено нова среда с нови възможности за бизнеса и местните общности.

Областният управител декларира подкрепата си за инициативата и пожела успех на кандидатурата, като изказа увереност в резултатността на проекта.

Меморандумът беше подписан официално с емоционална заявка за сериозен ангажимент и при висок медиен интерес. Своя подпис в знак на подкрепа днес поставиха:

Емил Филипов – заместник-кмет на Община Братя Даскалови;

Гюлджан Дурмуш-Шакир – заместник-кмет с ресор „Здравеопазване, култура и обществени поръчки“ в Община Гълъбово;

Кънчо Папазов – кмет на Община Гурково;

Иво Димов – кмет на Община Димитровград;

Сребра Касева – заместник-кмет с ресор „Хуманитарни политики“ на Община Казанлък;

инж. Анастас Анастасов – кмет на Община Любимец;

д-р Душо Гавазов – кмет на Община Мъглиж;

инж. Константин Костов – кмет на Община Николаево;

Галя Захариева – кмет на Община Нова Загора;

инж. Генчо Колев – кмет на Община Опан;

Иса Бесоолу – кмет на Община Павел баня;

Теменужка Сотирова – заместник-кмет с ресор „Икономика, обществени поръчки, стратегическо планиране и образование“ на Община Раднево;

Мария Киркова – кмет на Община Харманли;

Динко Тенев – заместник-кмет на Община Хасково;

Иван Станчев – заместник-кмет на Община Чирпан.

В рамките на церемонията заместник-кметът Милена Желева покани кмета на Млада Загора Василена Николаева да постави подписа си върху огромно пано - карта, което изобразява не просто географските граници на общините, а ще остане изложена в музея като символ на подкрепата и партньорството между тях. На събитието присъства и заместник-кметът на Млада Загора Огнян Чемеляров.

Сред официалните гости бяха председателят на Общински съвет Стара Загора Ивета Лазарова, омбудсманът на Стара Загора Иванка Сотирова, заместник-кметът с ресор „Образование и младежки дейности“ Надежда Чакърова, ректорът на Тракийския университет проф. Мирослав Карабалиев, директорът на ОП „Арт сцена – Стара Загора“ Екатерина Радукова, началникът на отдел „Култура“ в Община Стара Загора Диана Атанасова, младите омбудсмани Илиян Илиев и Зара Кичукова, както и представители на бизнеса, неправителствени организации и културни институти в града.