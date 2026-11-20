Да отстояваш правата на младите хора и да бъдеш техен глас – това е мисията, която ще поемат новите Млад омбудсман и Заместник-млад омбудсман на Млада Загора. Четири ученически двойки от старозагорските училища СУ „Иван Вазов“, ППМГ „Гео Милев“, ГПЧЕ „Ромен Ролан“ и СУ „Максим Горки“ ще се включат в надпреварата тази година.

Традиционният конкурс ще се проведе на 24 ноември 2026 г. (вторник) от 17.00 ч. в зала „П. Р. Славейков“ в сградата на Община Стара Загора.

Инициативата има за цел да насърчи младежкото самоуправление и активното гражданско участие. През годините конкурсът се утвърди като платформа за изява на млади, будни и социално ангажирани ученици, които желаят да придобият опит в работата с институции и организации и да участват активно в процесите, свързани с развитието на младежката общност.

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Младият омбудсман и неговият заместник се избират измежду ученици от 10. и 11. клас, като мандатът им е едногодишен. Подборът се извършва от седемчленна комисия, в чийто състав влизат общественият посредник на Стара Загора, представител на Общината, упълномощен от кмета, предходните Млад омбудсман и неговият заместник, член на Съвета на младите омбудсмани, настоящият Млад кмет и Заместник-млад кмет, както и представител на Регионалното управление на образованието (РУО).

Изборът преминава в три кръга:

• В първия участниците решават тест, свързан с правилника и ролята на омбудсмана.

• Във втория представят пред комисията своите мотиви, цели и визия за работата си.

• В третия отговарят на допълнителни въпроси от членовете на комисията.

След приключване на трите кръга членовете на комисията гласуват тайно чрез бюлетини с имената на кандидатите.

Регламентът на конкурса е съобразен с принципите и политиките на Европейската харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите. Той създава възможности за активно включване на младите хора в обществения живот и за изграждане на диалог между тях и институциите.

Избраният Млад омбудсман ще защитава правата и интересите на учениците и младежите в отношенията им с образователните институции и младежките структури в региона.

Заедно със своя заместник ще работи в партньорство с обществения посредник на Стара Загора и представители на местната власт за организиране на дискусии, дебати и инициативи, насочени към подобряване на качеството на живот на младите хора в града.

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Преди избора на новите представители настоящите Млад омбудсман Илиян Илиев и неговият заместник Зара Кичукова ще представят отчет за дейността си през изминалия едногодишен мандат. След това двамата ще се включат в избора на своите наследници.

По време на събитието ще бъде представен и изготвеният от Илиян Илиев Правилник за дейността на Обществения съвет на младите омбудсмани. Документът има за цел да създаде по-ясна рамка за работата на Съвета, да насърчи активното участие на младите хора и да даде възможност техните идеи и инициативи да намират реално приложение в обществения живот на града.

Всички участници в конкурса ще имат възможност да продължат да работят заедно в рамките на Съвета на младите омбудсмани, като развиват своите идеи и допринасят за активното участие на младите хора в обществения живот на Стара Загора.

Снимката е архив на Община Стара Загора от избора на Млад омбудсман и заместник-млад омбудсман на Млада Загора за 2025 г., проведен в зала „П. Р. Славейков“.