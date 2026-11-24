Представители на Община Стара Загора и граждани обсъдиха днес изграждането на паметник на светите братя Кирил и Методий в парк „Св. Игнатий Старозагорски“, известен като „Баня Пиперка“, и предвиденото преместване на чинара, който се намира на избраното за монумента място.

В срещата участваха заместник-кметовете Радостин Танев, арх. Мартин Паскалев и Милена Желева, специалисти от общинската администрация, авторът на проекта Наско Настев и представители на фирмата, ангажирана с преместването на дървото.

Дискусията беше организирана след разговорите в парка в петък, когато граждани изразиха притеснения за бъдещето на чинара и поискаха повече информация за проекта. Те заявиха, че подкрепят изграждането на паметник на светите братя, но настояват дървото да остане на сегашното си място.

Основните въпроси бяха свързани с избора на конкретното пространство, възможността монументът да бъде разположен в друга част на парка, технологията за преместване на чинара и грижите за него след това.

„Каква е конкретната архитектурна пречка монументът да се измести с няколко метра, така че чинарът да остане? Защо изобщо говорим за местене?“, попита една от участничките в дискусията. Гражданите настояха да получат информация и за подготовката на кореновата система, както и за гаранциите, че дървото ще оцелее след преместването.

Заместник-кметът Радостин Танев обясни, че решението дървото да бъде преместено, а не отсечено, е взето с цел неговото запазване.

„Държим дървото да продължи своя живот, затова ще бъде преместено, съобразно всички правила за тази дейност, и отново ще краси парк "Св. Игнатий Старозагорски " - подчерта Танев.

Той припомни, че работата по проекта е започнала преди четири години и е преминала през необходимите процедури и съгласувания. По думите му промяна на местоположението на паметника на този етап би наложила нови административни процедури и би отложила изграждането му с години.

Заместник-кметът Милена Желева уточни, че забавянето на проекта до момента е свързано с обжалвания по проведените процедури. Предвиденият срок за завършване на монумента е краят на март 2027 г.

Заместник-кметът арх. Мартин Паскалев представи проектната документация и обясни как е определено мястото за паметника. Той посочи, че изборът на парковото пространство е направен след обсъждания с участието на представители на Камарата на архитектите.

При определянето на мястото са отчетени близостта до централната градска част, връзката с улица „Св. св. Кирил и Методий“ и възможността за провеждане на обществени събития. Разположението на монумента е съобразено със съществуващата алейна мрежа и пространството пред него, което позволява провеждането на чествания и събирания на граждани.

Арх. Паскалев поясни още, че след монтирането на паметника е предвидено обновяване на парка, включително ремонт на алеите, подмяна на настилките и освежаване на парковата мебел. При необходимост ще бъде коригирано и пространството около съществуващия фонтан. Той отбеляза, че паркът се нуждае от подобрения, които ще го направят по-приветливо място за отдих и срещи на старозагорци.

Старозагорският скулптор Наско Настев представи визуализация на паметника и неговото художествено решение. Композицията предвижда фигури на светите братя Кирил и Методий с височина около четири метра, без постамента, като за изработката ще бъдат използвани мрамор и бронз. В основата на монумента ще бъде изписано посланието „В основата е словото“. Стойността на монумента е 141 111 евро.

Мащабът на фигурите и необходимостта от пространство за възприемане на цялостната композиция са сред съображенията за разполагането на паметника в централната част на парка. Предвидено е пред него да остане свободна площ за посетители и обществени събития.

Проектът на Наско Настев е избран след конкурс, организиран от Община Стара Загора. В него са участвали четирима кандидати, а седемчленно жури с председател проф. д-р арх. Борислав Борисов е класирало предложението на старозагорския скулптор на първо място след анонимно оценяване.

В обсъждането се включиха още главният ландшафтен архитект на Община Стара Загора Бистра Ангелова, ландшафтният архитект Биляна Димитрова и Росица Копривчина от дирекция „Обществен транспорт, чистота, екология и озеленяване“. На срещата присъстваха и заместник-председателят на Комисията по култура към Общинския съвет Красимир Червилов, общински съветници и представители на медиите.

Значителна част от дискусията беше посветена на технологията за преместване на чинара. Гражданите поставиха въпроси за предварителната подготовка на кореновата система, възрастта на дървото, гаранциите за неговото прихващане и последващата поддръжка.

Една от участничките представи експертни материали, според които преместването на подобно дърво изисква продължителна предварителна подготовка.

„Преместването на дърво не отнема в никакъв случай по-малко от една година подготовка. На това дърво не е имало такава подготовка“, заяви тя и предостави на представителите на Общината становище с посочени специализирани източници.

Представителят на фирмата изпълнител Мариян Попов обясни, че дървото ще бъде извадено заедно със земна бала с диаметър около два метра. За преместването ще бъде използвана специализирана техника, а на новото място чинарът ще бъде укрепен и ще се осигури необходимото поливане.

„Давам абсолютна гаранция за прихващането на това дърво“, заяви Мариян Попов. Той уточни, че през следващите една-две години чинарът ще се нуждае от специални грижи за възстановяване на кореновата система.

Гражданите поставиха допълнителни въпроси за разликите между представените експертни препоръки и технологията на изпълнителя, както и за предвидените гаранции. Те поискаха информация за договора с фирмата и състоянието на дървото.

Представителите на Общината потвърдиха, че преместването ще бъде извършено при подходящи метеорологични условия, като чинарът ще остане в същия парк.

В заключение заместник-кметът Радостин Танев обобщи позицията на Община Стара Загора, че паметникът на светите братя Кирил и Методий ще бъде изграден на определеното място, а чинарът ще бъде преместен с цел неговото запазване.

Той подчерта значението на делото на светите братя за българската история и култура и посочи, че изграждането на паметника е израз на уважение към тяхното наследство и отговорност към следващите поколения.