Представители на Община Стара Загора, заедно с изпълнителния директор на Стопанска камара - Стара Загора Желязко Динев, взеха участие в третата транснационална работна среща по проекта Network4Work, която се проведе във Виланова и ла Гелтру, Испания. Визитата събра представители на партньорските организации от различни европейски държави за обмен на опит и обсъждане на практически решения, свързани с предизвикателствата на пазара на труда, развитието на уменията и сътрудничеството между бизнеса, образователните институции и публичния сектор.

В рамките на първия ден домакин на срещата беше Neàpolis - общинската агенция за иновации на Виланова и ла Гелтру. При откриването представителите на местната администрация и ръководството на Neàpolis подчертаха, че успешното пренасяне на добри практики между европейските градове не означава тяхното механично копиране, а адаптирането им към местните условия и потребности.

По време на срещата партньорските градове представиха и обсъдиха различни идеи за пилотни действия, сред които съвместни работни срещи между работодатели и образователни институции, създаване на единна дигитална платформа за свързване на кадри с възможности за професионална реализация, стратегически диалози за идентифициране на потребностите на работодателите от умения и онлайн кариерно консултиране.

В този контекст представителите на Община Стара Загора обсъдиха възможността за създаване на специализирана дигитална секция „WorkIn Stara Zagora“ в рамките на инвестиционния портал на общината. Идеята предвижда обединяване на едно място на информация за свободни работни места, стажантски програми, възможности за обучения и професионално развитие, както и информация за местните работодатели. Подобен инструмент би могъл да улесни връзката между бизнеса и потенциалните служители, да подобри достъпа до информация за кариерни възможности и да подпомогне привличането на млади специалисти, включително българи, живеещи и работещи в чужбина. Предложението беше разгледано като една от възможните насоки за пилотно действие на общината в рамките на проекта.

Стара Загора реформира местния пазар на труда по европейски модел

По време на втория ден участниците имаха възможност да се запознаят с икономическата среда, местния бизнес и традициите, свързани със синята икономика на Виланова и ла Гелтру. Екипът посети корабостроителницата на британската компания Pendennis Vilanova, специализирана в ремонт и модернизация на яхти. Компанията разполага с около 80 пряко наети служители, работи с приблизително 200 външни изпълнители и на територията ѝ се намират над 500 членове на екипажи на яхти.

Представителите на дружеството споделиха, че бързото развитие на сектора създава нарастваща потребност от квалифицирани специалисти в широк спектър от професионални направления - инженерство, дърводелство, боядисване, електротехника, счетоводство и административни дейности. Сред основните предизвикателства пред работодателите е намирането на подготвени кадри и привличането на млади хора, които имат желание да усвоят специфичните професии в морската индустрия.

Темата беше продължена и по време на кръгла маса, посветена на уменията, заетостта и потребностите на пазара на труда в синята икономика. Xavier Socias, мениджър на Местната рибарска инициативна група на Централното крайбрежие (F.L.A.G.), представи местната морска икономическа екосистема и дейностите на организацията в подкрепа на рибарските общности.

Община Стара Загора обединява заинтересованите страни около бъдещето на местния пазар на труда по проекта Network4Work

Третата транснационална среща е важна стъпка в рамките на фазата „Адаптиране“ на проекта Network4Work. Обменът на опит позволи на партньорите да сравнят различните предизвикателства пред местните пазари на труда и да обсъдят приложими решения, съобразени със спецификите на отделните градове.

Проектът Network4Work - „Преодоляване на предизвикателствата пред заетостта и пазара на труда чрез публично-частни партньорства“ се изпълнява по програма URBACT IV и обединява европейски градове, които работят за подобряване на местните политики за заетост чрез активно сътрудничество между публичния сектор, бизнеса, образователните институции и гражданското общество.

Информацията и снимките са предоставени от отдел „Инвестиции, енергийна ефективност и зелен преход“