На 27 ноември 2026 г. (петък) Държавен куклен театър - Стара Загора ще представи своя Коледен град. Във витрините на театъра ще грейнат елха и светещи гирлянди, а празничната украса ще обхване и голямото, и малкото фоайе. Същата вечер в центъра на Стара Загора ще бъде открита и общинската празнична програма „Коледна мечта“.

От 28 ноември до 13 декември включително във фоайето на театъра ще бъде поставена специална пощенска кутия за писма до Дядо Коледа. Екипът на театъра кани децата да напишат своите коледни пожелания и да ги изпратят до Добрия старец.

На 14 декември от 16.30 ч. в пространство „Маската“ ще бъде представен за първи път през този сезон спектакълът „Миг от Коледа“. Той запознава публиката с театъра в кутия „Ламбе, ламбе“ - форма, при която зрителите надникват през малък отвор и откриват миниатюрни театрални светове.

Малките зрители ще могат да проследят четири истории - „Работилницата на джуджетата“, „Дядо Коледа пътува“, „В кухнята на баба Коледа“ и „В коледната нощ“.

Спектакълът е подходящ за деца над 3-годишна възраст.