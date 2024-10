Циципас вдигна скандал в Шанхай - влезе в дълга разправия със съдията на стола (ВИДЕО)

Гръцката тенис звезда Стефанос Циципас влезе в разправия със съдията на стола по време на 1/8-финалния си мач срещу руснака Даниил Медведев. Гръцкият тенисист загуби мача с 6-7, 3-6, след като не показа най-добрия си тенис, а във втория сет изкара яда си на рефера.

Циципас се ядоса на предупреждение от съдията за просрочено време за сервис. От известно време насам в тениса има автоматичен брояч, който дава знак при просрочено време от сервиращия. Циципас обаче видя лично отношение от съдията, като смята, че това се случва често към него от известно време насам.

Stefanos Tsitsipas' drama with chair umpire:



- You have never played tennis in your life, you have no clue about tennis

- I have. I'm not as good as you.

- You have no cardio. (...) Tennis is a physical sport, we're not throwing darts out there"pic.twitter.com/376tXzpK2V