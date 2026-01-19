Григор Димитров – Томаш Махач: Кога и къде да гледаме първия мач на Гришо на Australian Open?

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се изправя срещу Томаш Махач в първия кръг на първия за годината турнир от Големия шлем – Australian Open. До момента двамата са се срещали на корта само веднъж. Това се случи на 1/8-финал на надпреварата във Виена през 2024-та. Тогава чешкият тенисист се наложи над Гришо с 2:1 сета – 6:7(5), 6:4 и 6:3.

Григор Димитров – Томаш Махач: Начален час и ТВ

Григор Димитров стартира 2026 година с участие на турнира от сериите АТР 250 в Бризбън. В първия кръг хасковлията се наложи над Пабло Кареньо-Буста, но на 1/8-финалите отстъпи пред представителя на Белгия – Рафаел Колиньон.

За сметка на това Томаш Махач спечели титлата в Аделаида. Чехът се представи на много високо ниво по време на целия турнир, който също е от сериите АТР 250, като на финала се наложи над Юго Умбер.

В колко часа започва мачът между Григор Димитров и Томаш Махач?

Двубоят между Григор Димитров и Томаш Махач е под номер 4 в програмата на „“Киа Арена“ в Мелбърн. Първият мач ще стартира в 02:00 часа българско време в понеделник срещу вторник. Това означава, че Гришо ще излезе на корта не преди 07:00-08:00 часа българско време във вторник сутринта.

Коя телевизия ще предава двубоя между Григор Димитров и Томаш Махач?

Двубоите от Australian Open се излъчват пряко по телевизия „Евроспорт“, както и в платформата „МАХ“. Ако нямате възможност да гледате мача между Григор Димитров и Томаш Махач на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след края на срещата в спортната секция на Actualno.com.

