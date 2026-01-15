Лайфстайл:

Григор Димитров изтегли късата клечка на жребия за Australian Open, тежки съперници чакат първата ни ракета

15 януари 2026, 09:55 часа 161 прочитания 0 коментара

Григор Димитров научи първия си съперник за тазгодишното издание на Australian Open. Най-добрият български тенисист ще стартира срещу чеха Томаш Махач още на старта в Мелбърн, където битките в основната схема ще се проведат от 18 януари до 1 февруари.

До момента двамата са излизали един срещу друг само веднъж, а споменът от този мач е горчив за българина – Махач надделя след обрат на осминафиналите във Виена през 2024 година с 6-7(5), 6-4, 6-3.

Гришо може да срещне Циципас още във втория кръг 

Пътят на Гришо нататък изглежда още по-предизвикателен, тъй като във втория кръг той може да срещне Стефанос Циципас. Гръцкият ас, който е финалист в Мелбърн от 2023 г., започва участието си срещу Шинтаро Мочизуки. Ако Димитров успее да премине тези тежки изпитания, в трети кръг най-вероятният му опонент ще бъде Лоренцо Музети, който стартира срещу Рафаел Колиньон.

Впечатление прави, че в същата осмина от схемата е и популярният американец Тейлър Фриц, а потенциален съперник за Григор Димитров е и Новак Джокович. Сърбинът започва своя поход срещу Педро Мартинес, а след това го очаква Теренс Атман или квалификант.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Защо Григор Димитров отказа да играе за България на Купа Дейвис в Пловдив?

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Григор Димитров Australian Open
Още от Тенис
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес