Гришо: Винаги съм бил горд българин – да видя подкрепата и да я усетя означава много за мен!

Най-добрият български тенисист - Григор Димитров, говори след благотворителната среща със Стефанос Циципас, която спечели с 6:3, 1:6 и 10:7 в шампионския тайбрек. Родната звезда говори след края на срещата, като сподели, че денят за него е най-специалният от много години насам и ще опита да го удължи възможно повече.

„Днес е най-щастливият ден от много години насам“

„Всеки минава през моменти, но това са моменти, които значат най-много за мен. След толкова години да видя подкрепата и да я усетя, означава много за мен. Винаги съм бил горд българин, продължавам напред. Благодаря, че споделяте тези моменти с мен. Благодаря и за подкрепата на фондацията“.

„Благодарен съм на Стефанос, че е с нас. Много добро момче, наистина. Продължаваме! Днес е най-щастливият ден от много години насам, гледам само да го оценя и да го споделя с вас. Ще опитам да удължа тази вечер колкото може повече“, каза Григор Димитров.

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