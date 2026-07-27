Всички български тенисти в световната ранглиста на ATP бележат прогрес - рекорди за Иванов и Василев

Всички български тенисисти, които попадат в световната ранглиста на ATP, бележат прогрес през новата седмица. Ракета №1 на страната Григор Димитров се изкачи с две места - до номер 140, като има 432 точки. За него предстои участие на турнира от сериите ATP 250 в Лос Кабос, където го очаква среща със 17-годишен френски талант, а турнирът е отправна точка към последния за годината турнир от Големия шлем - US Open.

Рекордни класирания за Иван Иванов и Александър Василев в ранглистата на ATP

Другите двама българи в топ 500 на света също прогресират: Пьотр Нестеров се изкачи с пет места - до номер 360, като има 138 точки в актива си, докато Димитър Кузманов се изкачи с 20 места - до номер 375, със 131 точки. Александър Донски се изкачи с 11 места - до номер 538, със 78 пункта.

Двамата млади таланти - Иван Иванов и Александър Василев, записаха рекордни класирания, като са съответно 561-ви и 564-ти. Първият се изкачи с четири места, а вторият - с 14 места. Разделя ги само 1 точка: 71 за Иванов и 70 за Василев.

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Илиян Радулов, Янаки Милев, Динко Динев и Анас Маздрашки са останалите четирима българи, попадащи в ранглистата на ATP, като те също се изкачват нагоре в класацията. За Динко скокът е най-голям - с 26 места, до номер 800.

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