Кабинетът "Радев":

Проблем за организаторите: Синер и Джокович се оттеглиха от Мастърс-а в Монреал в последния момент

25 юли 2026, 13:25 часа 743 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Проблем за организаторите: Синер и Джокович се оттеглиха от Мастърс-а в Монреал в последния момент

Яник Синер и Новак Джокович пропускат турнира по тенис от сериите Мастърс 1000 на твърда настилка в Монреал през август. Италианецът, който съвсем скоро спечели титлата от Уимбълдън, иска да даде приоритет на здравето си, докато 24-кратният шампион от турнирите от Големия шлем Джокович продължава да разпределя равномерно своето натоварване по време на подготовката за Откритото първенство на САЩ.

Карлос Алкарас също пропуска турнира

„Тези оттегляния в последния възможен момент създават проблеми за спорта. Уважаваме техните решения, защото сезонът е изключително натоварен и здравето винаги е приоритет“, заявиха организаторите на турнира в Канада от 2 до 13 август.

Карлос Алкарас

Карлос Алкарас също няма да играе в Монреал заради контузия в китката, заради която отсъства от корта от април тази година.

ОЩЕ: Карлос Алкарас и Яник Синер държат рекордната 25-а титла на Новак Джокович в ръцете си

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Новак Джокович Мастърс Монреал Яник Синер
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Тенис
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес