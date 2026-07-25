Проблем за организаторите: Синер и Джокович се оттеглиха от Мастърс-а в Монреал в последния момент

Яник Синер и Новак Джокович пропускат турнира по тенис от сериите Мастърс 1000 на твърда настилка в Монреал през август. Италианецът, който съвсем скоро спечели титлата от Уимбълдън, иска да даде приоритет на здравето си, докато 24-кратният шампион от турнирите от Големия шлем Джокович продължава да разпределя равномерно своето натоварване по време на подготовката за Откритото първенство на САЩ.

Карлос Алкарас също пропуска турнира

„Тези оттегляния в последния възможен момент създават проблеми за спорта. Уважаваме техните решения, защото сезонът е изключително натоварен и здравето винаги е приоритет“, заявиха организаторите на турнира в Канада от 2 до 13 август.

Карлос Алкарас също няма да играе в Монреал заради контузия в китката, заради която отсъства от корта от април тази година.

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