Григор Димитров - Моиз Куаме: Кога и къде да гледаме първия мач на Гришо в Лос Кабос

Най-добрият български тенисист Григор Димитров излиза във вторник срещу младия французин Моиз Куаме в мач от първия кръг на турнира от сериите ATP 250 в Лос Кабос, Мексико. И двамата участват в надпреварата с "уайлд кард", тъй като Димитров е 140-ти в световната ранглиста, а Куаме пък е под номер 213. Водач в схемата на турнира е чехът Иржи Лехечка, който Григор може потенциално да срещне още на 1/4-финалите, което се явява трети кръг.

Григор Димитров в Лос Кабос: Дата, начален час и телевизия

Григор бе посрещнат като звезда в Мексико 7 години след последното му участие в страната. Трябва да се припомни, че неговата приятелка Ейса Гонзалес е мексиканка, като двамата са заедно в Лос Кабос. Надпреварата се играе на твърда настилка на открито, като това се явява генерална репетиция за Мастърс 1000 турнира в Синсинати и Откритото първенство на САЩ - двата големи турнира през август/септември.

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Кога да гледаме първия мач на Гришо

Димитров не се изправял срещу Куаме, който е само на 17 години. Французинът стигна до третия кръг на Ролан Гарос, като по пътя отстрани тенисист от ранга на Марин Чилич. Иначе Димитров пък идва в Мексико след загуба от Нуно Боржеш във втория кръг в Бостад, където игра и Куаме, но отпадна в първия кръг. Мачът между Димитров и Куаме ще се изиграе на 28 юли (вторник), като предстои да стане ясен точният начален час (информацията ще бъде обновена).

Коя телевизия ще дава Григор Димитров на турнира в Лос Кабос

Мачът на Григор Димитров с Куаме ще бъде излъчван пряко в българския телевизионен ефир. Телевизията, която ще дава мачовете от Лос Кабос, е Max Sport 1. Можете да намерите репортаж от мача и в спортната секция на Actualno.com, както и в спортния ни сайт Sportlive.bg.

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