ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 27.07.2026

Феновете на спорта ги очаква поредна седмица изпълнена с множество интересни събития. Днешният ден дава началото на спортния маратон като привържениците на българския футбол ще могат да гледат на живо два мача от родната Първа лига. Почитателите на тениса пък ги очаква турнирът от сериите АТР 500 във Вашингтон. Също така днес стартира и надпреварата по снукър – Шанхай Мастърс.

Какво може да гледате по телевизията днес:

12:00 Фехтовка: Световен шампионат в Хонгконг, Евроспорт 2

14:30 Снукър: Шанхай Мастърс, първи кръг, Евроспорт 1

16:00 Снукър: Шанхай Мастърс, втори кръг, Евроспорт 2

18:00 Тенис: АТР 500 Вашингтон, МАХ Спорт 3

19:00 Футбол: Дунав – Лудогорец, Първа лига, Диема спорт

21:00 Лека атлетика: Игри на британската общност в Глазгоу, Евроспорт 1

21:15 Футбол: ЦСКА – Ботев Пловдив, Първа лига, Диема спорт