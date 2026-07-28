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Звезден тандем: Джокович и Сабаленка ще атакуват титлата на смесени двойки на US Open! (ВИДЕО)

28 юли 2026, 11:53 часа 546 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Звезден тандем: Джокович и Сабаленка ще атакуват титлата на смесени двойки на US Open! (ВИДЕО)

Световната номер 1 при жените Арина Сабаленка и 24-кратният шампион в турнирите от Големия шлем Новак Джокович ще си партнират при смесените двойки на US Open. Новината бе съобщена официално от организаторите на обновената надпревара, която се завръща за втора поредна година на кортовете в Ню Йорк.

Ноле и Сабаленка ще имат сериозна конкуренция за отличието

Италианският тандем Сара Ерани/Андреа Вавасори ще защитава титлите си от 2025, а останалите дуети включват Ига Швьонтек/Каспер Рууд, Елена Рибакина/Тейлър Фриц, Наоми Осака/Кей Нишикори и Джесика Пегула/Джак Дрейпър.

Турнирът по смесени двойки отново ще се проведе в седмицата преди мачовете от основната схема - между 24-26 август. Крайният срок за заявки за участие е 17 август. Миналата година Ерани и Вавасори се справиха на финала с Швьонтек и Рууд.

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Новак Джокович US open Арина Сабаленка
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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