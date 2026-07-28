Звезден тандем: Джокович и Сабаленка ще атакуват титлата на смесени двойки на US Open! (ВИДЕО)

Световната номер 1 при жените Арина Сабаленка и 24-кратният шампион в турнирите от Големия шлем Новак Джокович ще си партнират при смесените двойки на US Open. Новината бе съобщена официално от организаторите на обновената надпревара, която се завръща за втора поредна година на кортовете в Ню Йорк.

Ноле и Сабаленка ще имат сериозна конкуренция за отличието

Two multi-Grand Slam champions. One Mixed Doubles team.



Djokolenka. pic.twitter.com/Nn3BjYfnnd — US Open Tennis (@usopen) July 27, 2026

Италианският тандем Сара Ерани/Андреа Вавасори ще защитава титлите си от 2025, а останалите дуети включват Ига Швьонтек/Каспер Рууд, Елена Рибакина/Тейлър Фриц, Наоми Осака/Кей Нишикори и Джесика Пегула/Джак Дрейпър.

Турнирът по смесени двойки отново ще се проведе в седмицата преди мачовете от основната схема - между 24-26 август. Крайният срок за заявки за участие е 17 август. Миналата година Ерани и Вавасори се справиха на финала с Швьонтек и Рууд.

ОЩЕ: Заради пари: Световната №1 в тениса е готова да бойкотира турнирите от Големия шлем