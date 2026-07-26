Григор Димитров среща непознат съперник на старта в Мексико

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се подготвя за участието си в турнира от сериите АТП 250 в Лос Кабос. Първата ни ракета пристигна в мексиканския курорт като една от звездите на юбилейното 10-о издание на надпреварата. За него това ще бъде едва второ участие, след като преди е играл през 2019 година. Тогава Димитров достигна до 1/8-финалите. Сега състезанието ще бъде част от подготовката му за последния турнир от Големия шлем за сезона - US Open.

Григор Димитров излиза срещу французин в Лос Кабос

Тазгодишната надпревара ще се проведе от 27 юли до 1 август, като жребият за основната схема вече е изтеглен и Григор знае първия си съперник. На старта в мексиканския курорт той ще се изправи срещу французина Мойс Куаме. И двамата участват с "уайлд кард" в основната схема на турнира. 17-годишният Куаме се намира на 212-то място в световната ранглиста. Това ще бъде първа среща помежду им. Победителят от този двубой ще се изправи срещу Корентен Муте (Франция) или Дженсън Бруксби (САЩ) във втория кръг в Лос Кабос.

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Както е известно, Григор Димитров изпитва известни трудности от началото на година и се свлече много в световната ранглиста. В момента той заема 142-о място в класацията на АТП, след като се изкачи с четири позиции в началото на седмицата. Поради ниския му ранкинг участието на хасковлията на US Open е под въпрос. Той се надява да получи "уайлд кард" от организаторите в следващите седмици. В противен случай ще трябва да спечели мястото си в основната схема чрез квалификациите. Той вече пропусна една "мейджър" надпревара, след като не успя да се справи в предварителния етап, като отпадна още на старта на Ролан Гарос.

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