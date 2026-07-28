Точно преди мача си с Мойс Куаме: Григор Димитров се оттегли от турнира в Лос Кабос

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се отказа от участие на турнира от сериите АТР 250 в Лос Кабос, Мексико, който е с награден фонд от 909 790 долара. В първия кръг на надпреварата 35-годишният хасковлия трябваше да се изправи срещу Мойс Куаме от Франция, но непосредствено преди двубоя се оттегли.

Причината за отказването на Григор Димитров е дискомфорт в крака, който той е почувствал по време на тренировката си в петък. Това разкри самият тенисист. По думите му проблемът му е попречил да тренира в следващите дни.

Гришо е почувствал дискомфорт в крака и не е могъл да тренира през уикенда

„За жалост тук в Лос Кабос по време на тренировката в петък усетих дискомфорт в крака си, който ми попречи да тренирам през уикенда. След медицински прегледи установихме, че имам бурсит и следователно бях посъветван, че почивката и възстановяването е най-добрата ми опция. Толкова съжалявам, защото наистина очаквах да играя тук с такива страхотни мексикански фенове“, написа Григор Димитров в Инстаграм.

Българинът тренираше в Лос Кабос от няколко дни и се подготвяше за второто си участие в надпреварата, за която получи „уайлд кард“ от организаторите. Следващото планирано участие в календара на Димитров е турнирът от сериите Мастърс в Синсинати, Охайо. Надпреварата статрира на 13 август.

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