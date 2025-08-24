Войната в Украйна:

Мария Шарапова бе удостоена с огромна чест в световния тенис, и то лично от Серина Уилямс (ВИДЕО)

Рускинята Мария Шарапова поднесе още една изненада за феновете си при приемането си в Международната зала на славата на тениса, избирайки американката Серина Уилямс да я представи на церемонията по въвеждането й. Уилямс предизвика възклицания от публиката, появявайки се в Нюпорт, Роуд Айлънд (САЩ), а след това произнесе реч в чест на своята "бивша съперничка, бивша фенка и приятелка завинаги".

"Има само няколко играчи в кариерата ми, които ме предизвикваха да бъда най-добрата всеки път, когато излизахме на корта", каза Уилямс, която ще може да бъде въведена в Залата на славата през 2027 година и добави: "Мария Шарапова беше една от тях. Винаги, когато виждах името ѝ до моето в жребия, се уверявах, че тренирам по-усърдно."

Първата рускиня, достигнала до номер 1 в ранглистата и една от едва десетте тенисистки при жените, постигали кариерен Голям шлем, беше придружена в Клас 2025 от доминиращите на двойки братя Майк и Боб Брайън.

Членовете на Залата на славата Мартина Навратилова, Джим Къриър, Стан Смит и Анди Родик бяха сред присъстващите, облечени в сините си блейзъри от Залата на славата. Шарапова и братята Брайън получиха и лята тенис ракета, която е най-новото предложение на Залата за приетите в нея.

Мария Шарапова и Серина Уилямс

Рекордьорите в тениса - братя Брайън изнесоха реч, редувайки се пред микрофона, докато благодариха на треньори, приятели и съотборници от Купа "Дейвис" през кариерата си, в която спечелиха 119 титли от ATП, включително 16 турнира от Големия шлем, олимпийски златен медал и прекараха рекордните 438 седмици на върха на световната ранглиста.

Боб Брайън каза, че е имал късмет, защото "през по-голямата част от кариерата си имах до себе си играч номер 1 в света".

"Двойките бяха нашата любов от първия ден", заяви Майк Брайън и добави: "Обичахме всичко в двойките. Обичахме стратегията, екипната работа, споделянето, върховете и спадоветеа. Подобно на нашите личности, нашата игра се допълваше перфектно."

