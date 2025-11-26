Любопитно:

Ердоган: Турция е готова да приеме разговори между Русия и Украйна

26 ноември 2025, 01:50 часа 169 прочитания 0 коментара
Говорителят на Реджеп Таийп Ердоган – Бурханетин Дуран, заяви, че турският президент у участвал в онлайн среща на „Коалицията на желащите“, където участниците обсъдиха стъпки за приключване на войната в Украйна. Според Дуран е имало мнение, че примирие, обхващащо енергийната и пристанищната инфраструктура, може да създаде благоприятни условия за преговори относно цялостно мирно споразумение.

Ердоган също така е заявил, че директни преговори между двете страни могат да се проведат в Истанбул. Турция вече е в контакт и с Украйна, и с Русия, за да осъществи това.

По-рано тази вечер американският президент Доналд Тръмп обяви, че среща с участието на лидерите на САЩ, Украйна и Русия ще има. Тя обаче трябва да се състои чак след пълното договаряне на спирането на огъня. 

Елин Димитров
