Ердоган: Турция е готова да приеме разговори между Русия и Украйна

Говорителят на Реджеп Таийп Ердоган – Бурханетин Дуран, заяви, че турският президент у участвал в онлайн среща на „Коалицията на желащите“, където участниците обсъдиха стъпки за приключване на войната в Украйна. Според Дуран е имало мнение, че примирие, обхващащо енергийната и пристанищната инфраструктура, може да създаде благоприятни условия за преговори относно цялостно мирно споразумение.

Още: Ердоган ще говори с Путин, за да разбере докъде е с Украйна и зърното през Черно море*

Ердоган също така е заявил, че директни преговори между двете страни могат да се проведат в Истанбул. Турция вече е в контакт и с Украйна, и с Русия, за да осъществи това.

Още: Уиткоф съветвал Русия как да представи плана си за Украйна на Тръмп: Разкрития на Bloomberg

По-рано тази вечер американският президент Доналд Тръмп обяви, че среща с участието на лидерите на САЩ, Украйна и Русия ще има. Тя обаче трябва да се състои чак след пълното договаряне на спирането на огъня.

Още: Може ли Русия да превземе Покровск до края на годината: Прогнозата на украински висш военен