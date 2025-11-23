Тенис надежда на България с пореден силен турнир при жените, остана на косъм от титлата

Една от надежите на българския тенис Елизара Янева загуби драматично финала на турнира на твърди кортове за жени в Търнава (Словакия) с награден фонд 40 хиляди долара. 18-годишната ни представителка отстъпи в спора за титлата пред чехкинята Луцие Хавличкова, бивша номер 196 в света, с 4:6, 6:3, 6:7(3). Двубоят продължи 2:27 часа. Въпреки това Янева изпраща поредна силна надпревара, като през този сезон тя може да се похвали с три трумфа във веригата на Международната федерация ITF,

Българката имаше преднина от 4:2 в първия сет, но загуби следващите четири гейма. Съперничката ѝ взе аванс в резултата. Янева поведе с 4:1 във втората част, Хавличкова намали пасива си на 3:4, но нашата състезателка грабна следващите два гейма, за да изравни.

Чехкинята поведе с 2:0 в третия решителен сет, а след още един пробив дръпна с 4:1. Елизара Янева обаче показа страхотен характер и успя да изравни при 5:5. Българката допусна нов брейк за 5:6, като при този резултат спаси четири мачбола при сервис на Хавличкова. След това 18-годишната състезателка проби, за да стигне до тайбрек. В него Янева обаче загуби с 3-7 точки и не успя да триумфира. Преди този мач тя постигна четири поредни победи при само един загубен сет.

Българката, 438-а в класацията на WТА, има три титли във веригата на Международната федерация ITF през този сезон, последната от които през септември в Пазарджик.