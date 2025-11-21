"Направих много грешки, но поне бях автентичен. 100 пъти бих избрал да бъда себе си, отколкото да се подчинявам на системата"

Считаният за най-велик тенисист на всички времена Новак Джокович никога не успя да спечели любовта на феновете, която получиха неговите големи съперници на корта - Роджър Федерер и Рафаел Надал. Това донякъде се дължи на нрава на сръбския тенисист, който през цялата си кариера отказа да робува на разбирането за политкоректност. А неговият език и държание на корта многократно са карали феновете да го освиркват, а коментаторите и експертите - да го критикуват.

Джокович не би променил нищо в живота си

Осъзнавайки това, Джокович е категоричен, че за нищо на света не би променил нищо в живота си. Новак е убеден, че винаги е постъпвал по най-добрия начин в даден момент от кариерата си, като признава, че е допускал много грешки, но поне е горд с това, че е останал автентичен и верен на себе си. И ако трябва отново да избира, пак би предпочел да бъде себе си, отколкото да се подчинява на системата.

"Не бих променил нищо в живота си. Винаги съм правил всичко по най-добрия начин, по който съм могъл в дадения момент. Направих много грешки, но поне бях автентичен и себе си. 100 пъти по-скоро бих избрал да бъда себе си, отколкото да се подчинявам на системата, която е популярна в наши дни", заяви преди време рекордьорът по титли от Големия шлем, който продължава да се състезава на най-високо ниво дори и на 38 години, като се превърна в най-възрастния тенисист в историята, печелил ATP титла.